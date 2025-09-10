Huỳnh Như tỏa sáng, TP.HCM I giữ vững ngôi đầu

Một pha kiến tạo chuẩn xác của tuyển thủ quốc gia Huỳnh Như mang về chiến thắng quý giá cho TP.HCM I trước Phong Phú Hà Nam ở vòng 2 giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

Huỳnh Như vẫn là đầu tàu của CLB TP.HCM I.

Sau trận mở màn thắng đậm TP.HCM II, thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi hiểu rõ thử thách lớn khi chạm trán Phong Phú Hà Nam - đội vốn chơi phòng ngự chặt chẽ, phản công nhanh dưới sự dẫn dắt của HLV Khánh Thu. Thậm chí, chính đối thủ mới là bên tạo ra cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp một khi cú sút xa của Đinh Thị Duyên đưa bóng dội xà ngang.

Sang hiệp hai, những điều chỉnh chiến thuật giúp TP.HCM I tạo được khác biệt. Phút 58, Huỳnh Như ghi dấu ấn đậm nét bằng đường chuyền từ cánh trái “như đặt” để Phan Thị Trang bật cao đánh đầu tung lưới, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Thắng 1-0, nhà ĐKVĐ trở thành đội duy nhất toàn thắng sau 2 lượt trận và vững vàng trên ngôi đầu bảng.

Ở cặp đấu khác, Than KSVN dù áp đảo hoàn toàn nhưng cũng chỉ vượt qua TKS Việt Nam bằng chiến thắng tối thiểu 1-0, nhờ pha lập công ở phút 26 của Thu Thìn sau quả tạt bên cánh.