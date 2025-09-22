Cú đúp Huỳnh Như giữ lửa cuộc đua vô địch

Trong “chung kết lượt đi” giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025 chiều 22/9, Huỳnh Như lập cú đúp giúp TP.HCM I hòa 2-2 với Hà Nội, qua đó tiếp tục bám đuổi trong cuộc đua vô địch.

TP.HCM I nhập cuộc đầy chủ động, kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng chính Hà Nội mới là đội mở tỷ số. Phút thứ 9, Vũ Thị Hoa tận dụng sai lầm ở giữa sân, thoát xuống dứt điểm chuẩn xác, đưa đội bóng Thủ đô vượt lên.

Hưng phấn sau bàn thắng, các học trò HLV Phùng Thị Minh Nguyệt chơi phòng ngự phản công đầy khó chịu. Cuối hiệp một, Hà Nội suýt nhân đôi cách biệt khi cú sút của Vũ Thị Hoa đưa bóng dội cột dọc.

Sang hiệp hai, khi TP.HCM I dâng cao tìm bàn gỡ, họ lại phải nhận “gáo nước lạnh”. Phút 50, Thùy Trang phạm lỗi với Thanh Nhã trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Hải Yến lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội.

Trong tình thế khó khăn, bản lĩnh và đẳng cấp của Huỳnh Như đã lên tiếng. Phút 60, tuyển thủ Việt Nam chọn vị trí thông minh để đệm bóng cận thành sau đường căng ngang của Thùy Trang, rút ngắn tỷ số 1-2.

Đến phút 72, tiền đạo kỳ cựu tiếp tục ghi dấu ấn với cú sút phạt quyết đoán từ cự ly 25 m, bóng đi lập bập rồi chạm cột dọc bay vào lưới, mang về bàn gỡ quý giá. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2, đầy kịch tính và cảm xúc.

Kết thúc lượt đi, Hà Nội đứng đầu bảng với 11 điểm, chỉ hơn TP.HCM I đúng 1 điểm. Cuộc đua vô địch hứa hẹn còn hấp dẫn và khốc liệt trong giai đoạn lượt về.

Ở trận đấu còn lại, Than KSVN và PP Hà Nam cầm chân nhau 0-0. Dù tạo ra nhiều cơ hội, các học trò HLV Đoàn Minh Hải không thể xuyên thủng hàng thủ chơi tập trung của đối thủ. Với kết quả này, Than KSVN cùng Thái Nguyên T&T đều kết thúc lượt đi với 8 điểm, tiếp tục bám đuổi sát sao nhóm dẫn đầu.