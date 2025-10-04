Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thể thao

Nhà vô địch giải nữ VĐQG 2025 dần lộ diện

  • Thứ bảy, 4/10/2025 18:39 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Vòng 8 Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2025 khép lại ngày thi đấu 4/10 với tâm điểm trên sân Thành Long, nơi TP.HCM I khẳng định vị thế ứng viên vô địch bằng chiến thắng 2-0 trước Thái Nguyên T&T.

Hà Nội và Than KSVN chia điểm giúp TP.HCM I rộng cửa lên ngôi vô địch.

Không mất nhiều thời gian để thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi áp đặt thế trận. Phút 34, Huỳnh Như mở tỷ số bằng pha dứt điểm cận thành sau tình huống phối hợp nhuần nhuyễn bên cánh phải.

Ngay trước giờ nghỉ, Hồng Nhung nhân đôi cách biệt bằng cú sút quyết đoán trong vòng cấm, giúp TP.HCM I bước vào hiệp hai với lợi thế lớn. Sau giờ nghỉ, đội bóng thành phố chủ động giảm nhịp độ, kiểm soát bóng chắc chắn và giữ vững tỷ số 2-0 đến hết trận.

Ba điểm trọn vẹn giúp TP.HCM I vươn lên dẫn đầu bảng với 19 điểm, tạm tạo khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi. Trong khi đó, Thái Nguyên T&T (13 điểm) tụt lại rõ rệt trong cuộc đua vô địch.

Ở trận đấu cùng giờ, Than KSVN và Hà Nội chia điểm 1-1 sau màn rượt đuổi kịch tính. Hải Yến mở tỷ số cho đội bóng Thủ đô trên chấm phạt đền ở phút 16, nhưng Trúc Hương gỡ hòa phút 80, giữ lại một điểm quý giá cho đội bóng ngành than. Cả hai cùng có 15 điểm, kém TP.HCM I bốn điểm.

Chiều 5/10, vòng 8 sẽ khép lại với cuộc so tài giữa TP.HCM II và PP Hà Nam trên sân Trung tâm TDTT Thành Long.

