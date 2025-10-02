Jefferson-Wooden thề xô đổ kỷ lục 100 mét nữ suốt 37 năm

Sau khi vô địch tại giải điền kinh thế giới tại Tokyo hồi tháng trước, nữ VĐV Jefferson-Wooden khẳng định việc phá kỷ lục của Flo-Jo ở cự ly 100 mét là điều có thể.

Jefferson-Wooden là nữ hoàng tốc độ đương đại.

Kỷ lục thế giới 10 giây 49 của Florence Griffith-Joyner từ năm 1988 – vốn gây nhiều tranh cãi – đã đứng vững suốt hàng thập kỷ, dù ngôi sao người Jamaica Elaine Thompson-Herah từng tiến rất gần với thành tích 10 giây 54 vào năm 2021.

Sau khi chạy 10 giây 61 ở chung kết giải vô địch thế giới tại Tokyo, Melissa Jefferson-Wooden không chỉ trở thành nhà vô địch mới ở cự ly 100 m mà còn là người phụ nữ chạy nhanh thứ 4 trong lịch sử.

Tuy nhiên, thay vì hài lòng với cột mốc này, nữ VĐV 24 tuổi cho rằng cô hoàn toàn có thể hướng đến mốc 10 giây 5, thậm chí xa hơn. Jefferson-Wooden nhìn nhận dù đạt được thành tích xuất sắc, cô vẫn tiếc nuối vì chưa thể bứt tốc sớm hơn trong phần thi chung kết. Nếu mọi thứ hoàn hảo, có thể cô đã phá kỷ lục thế giới.

Từ thất bại đến bước nhảy vọt

Jefferson-Wooden đến với giải năm nay sau chuỗi thành tích ấn tượng với nhiều lần cán đích dưới 11 giây. Cô tin rằng việc tập trung tối đa vào “quy trình” sẽ mang lại kết quả, và niềm tin ấy đã giúp cô thể hiện sự điềm tĩnh trong một trận chung kết căng thẳng.

Kinh nghiệm từ tấm huy chương đồng Olympic Paris 2024 đã giúp cô không bị áp lực chi phối, và kết quả là một màn trình diễn hoàn hảo, đánh bại Tina Clayton của Jamaica (10 giây 76) và đương kim vô địch Olympic Julien Alfred (10 giây 84).

Chia sẻ về thành công, Jefferson-Wooden cho biết cô luôn cố gắng giữ tinh thần tập trung vào kỹ thuật, thay vì để bản thân bị phân tâm bởi những yếu tố bên ngoài. Trong nhiều tuần trước giải, HLV cũng thường xuyên nhắc nhở cô chỉ cần là chính mình, không cần cố gắng quá mức.

Thành tích của Jefferson-Wooden rất gần kỷ lục thế giới.

So với thất bại nặng nề ở chung kết thế giới 2022 tại Eugene, khi cán đích cuối cùng và mang tâm trạng của một “kẻ lạc lõng”, Jefferson-Wooden thay đổi rất nhiều. Cô coi đó là bước ngoặt định hình sự nghiệp, thôi thúc bản thân vươn tới những đỉnh cao mới. Thành công với huy chương đồng cá nhân và vàng tiếp sức ở Olympic Paris càng củng cố niềm tin ấy.

Với Jefferson-Wooden, tấm huy chương đồng khi đó quý như vàng bởi cô từng phải vượt qua một chấn thương kéo dài để góp mặt ở chung kết. Chính trải nghiệm như một hành trình marathon ấy khiến cô bước vào giải năm nay với một tâm thế mới, tự hào về bản thân nhưng tin rằng mình có thể tiến bộ hơn.

Tham vọng chinh phục cú đúp

Ở tuổi 24, Jefferson-Wooden trở thành nữ VĐV Mỹ đầu tiên vô địch 200 m kể từ Allyson Felix năm 2009, đồng thời cũng là người Mỹ đầu tiên hoàn tất cú đúp 100 m-200 m sau khi Kelli White bị tước cả hai HCV năm 2003 vì doping. Với thành tích 21 giây 68 – nhanh nhất thế giới năm nay, Jefferson-Wooden chinh phục luôn đường chạy 200 m.

Jefferson-Wooden vượt xa các đối thủ hiện nay.

Ban đầu, ý định theo đuổi nghiêm túc cự ly 200 m của cô từng khiến các HLV bất ngờ. Nhưng Jefferson-Wooden khẳng định mong muốn mình trở thành ứng viên thật sự. Trước giải, cô chia sẻ rằng bản thân háo hức chờ đợi để thử sức ở nội dung này. Jefferson-Wooden tự ý thức dù đang là nhà vô địch thế giới 100 m, ở 200 m cô sẽ phải bắt đầu lại từ con số 0. Và con số 0 đã hóa thành con số 1 chỉ người về đích đầu tiên ở cự ly không phải sở trường.

Trong bức tranh điền kinh nữ thế giới, Jefferson-Wooden giờ đây không chỉ là tân vô địch mà còn là niềm hy vọng lớn nhất để thách thức kỷ lục tưởng chừng bất tử của Flo-Jo. Và có lẽ, sau nhiều thập kỷ, ngọn núi ấy lần đầu tiên có người đủ sức tiến đến gần hơn bao giờ hết.