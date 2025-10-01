Robben choáng váng khi thử sức ở marathon

Sau khi trực tiếp trải nghiệm, cựu danh thủ Arjen Robben cho biết đã có góc nhìn khác về bộ môn marathon.

Robben thử sức trên đường chạy marathon.

Ở tuổi 41, Robben là một trong những cựu cầu thủ chuyển hướng sang marathon sau khi giải nghệ. Năm 2023, anh gây chú ý khi hoàn thành cự ly 42,195 km tại Rotterdam Marathon với thời gian 2 giờ 58 phút 33 giây, duy trì tốc độ trung bình 4 phút 14 giây/km.

Thành tích này giúp Robben cán đích ở vị trí 1.188, một con số đáng nể với một VĐV không chuyên. Dù không thể so sánh với các chân chạy hàng đầu, cựu ngôi sao Bayern Munich vẫn nhận được sự ngưỡng mộ từ đông đảo người hâm mộ khi thành công ở một lĩnh vực hoàn toàn mới.

Chia sẻ sau khi về đích, Robben thừa nhận: “Tôi từng trải qua nhiều thử thách trong sự nghiệp, cũng không ít lần phải nỗ lực đến cùng, nhưng lần này thực sự là một cuộc chiến đúng nghĩa".

Robben thay đổi góc nhìn về marathon.

Cựu danh thủ người Hà Lan cho biết đây là thành quả tốt nhất mình đạt được kể từ khi thử sức với marathon: "Tôi không còn là cầu thủ chuyên nghiệp nữa, nhưng hoàn thành marathon dưới 3 giờ là thành tích ở đẳng cấp cao. Cảm giác này gần giống như khi bạn giành một danh hiệu bóng đá lớn. Thật tuyệt khi có thể đánh dấu cột mốc đó trong hành trình mới của mình".

Ban đầu, Robben đặt mục tiêu về đích trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, khi bước vào những km cuối, Robben buộc phải thay đổi suy nghĩ: “Đến một thời điểm, tôi chỉ nghĩ rằng mình phải sống sót và hoàn thành chặng marathon đầu tiên, không được bỏ cuộc".

Trước khi treo giày năm 2021, Robben có sự nghiệp lẫy lừng kéo dài 21 năm, từng khoác áo các CLB như Groningen, PSV, Chelsea, Real Madrid và Bayern Munich.

