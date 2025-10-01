‘Địa ngục Istanbul’ nuốt chửng Liverpool

Hai mươi năm trước, Istanbul khắc ghi một trong những trang sử vàng của Liverpool, nơi họ ngược dòng thần thánh trước AC Milan để bước lên đỉnh châu Âu.

Galatasaray có chiến thắng 1-0 trước Liverpool tại Champions League.

Nhưng đêm nay, tại chính mảnh đất ấy, ký ức ngọt ngào biến thành cơn ác mộng. Galatasaray không chỉ hạ gục nhà vô địch Premier League, mà còn để lại một “vết cắt” sâu vào hình hài tưởng chừng kiêu hùng của Arne Slot và các học trò.

Khi “Welcome to Hell” không chỉ là lời chào

Tấm băng-rôn “Welcome to Hell” (chào mừng tới địa ngục) từ lâu đã là biểu tượng của Galatasaray tại Champions League. Và quả thật, Liverpool đã bước vào địa ngục thực sự ở Rams Park. Bầu không khí đặc quánh khói đỏ, tiếng hò reo át cả hơi thở, biến 90 phút thành thử thách khắc nghiệt với đội khách.

Victor Osimhen, bằng cú sút phạt đền lạnh lùng ở phút 16, định đoạt trận đấu. Bàn thắng ấy không chỉ khiến Liverpool ngã ngựa, mà còn biến cầu thủ Nigeria thành chân sút số một của quốc gia này trong lịch sử Champions League - với tổng cộng 10 bàn. Một cột mốc lịch sử, và là niềm tự hào mới của bóng đá châu Phi.

Nói về chiến thắng này của Galatasaray, không thể bỏ qua sự chênh lệch về tiềm lực. Đội hình Liverpool được định giá cao hơn đối thủ đến 850 triệu euro. Nhưng trên sân, những cái tên hào nhoáng như Florian Wirtz hay Alexander Isak chỉ mang lại thất vọng. Cỗ máy đắt tiền của Slot lại một lần nữa vận hành trục trặc, thiếu ý tưởng, thiếu sự kết dính.

Trong khi đó, Galatasaray tận dụng tối đa sức mạnh sân nhà. Sau thất bại 1-5 trước Frankfurt ở trận mở màn, họ hiểu rằng nếu không giành điểm ở Istanbul, cánh cửa đi tiếp sẽ khép lại.

Và Galatasaray biến “địa ngục” thành vũ khí, để rồi đánh dấu trận thắng Champions League trên sân nhà đầu tiên sau bảy năm. Một chiến thắng vượt lên trên giá trị kinh tế, để được ghi nhớ như “chiến tích lớn nhất” của họ.

Với Liverpool, điều đáng lo không chỉ là trận thua. Đó còn là sự lặp lại của chuỗi biểu hiện đáng ngại: thua Crystal Palace cuối tuần, giờ lại phơi áo trước Galatasaray. Sự hứng khởi của mùa hè với hơn 400 triệu bảng đầu tư đang tan dần, nhường chỗ cho nỗi hoài nghi.

Galatasaray tạo ra cơn địa chấn ở lượt trận thứ hai League Phase, Champions League.

Slot có lý khi than thở: “Khoảng cách với mùa trước không xa, nhưng lịch thi đấu luôn khắc nghiệt. Chelsea đang chờ phía trước, và sai số nhỏ đã khiến chúng tôi liên tiếp thất bại”. Nhưng ở tầm một nhà vô địch Premier League, những lời bào chữa ấy nghe có phần mệt mỏi. Đặc biệt khi đội hình mới của ông chưa hề cho thấy dấu hiệu gắn kết.

Thêm vào đó là cơn bão chấn thương: Hugo Ekitike gặp vấn đề, thủ môn số một Alisson cũng phải nghỉ, khiến chuyến đi Stamford Bridge vào cuối tuần tới thêm phần rủi ro.

Osimhen và thông điệp gửi đến châu Âu

Chiến thắng này không chỉ là niềm vui của Galatasaray, mà còn là lời nhắc nhở với phần còn lại của châu Âu: “địa ngục Istanbul” vẫn tồn tại, và họ có một thủ lĩnh mới trên hàng công. Osimhen, với bàn thắng lịch sử, chứng minh rằng đôi khi những dấu mốc vĩ đại lại đến trong khoảnh khắc đơn giản - một cú đá 11 m, một lần ăn mừng hòa lẫn trong biển lửa khán đài.

Còn Liverpool, họ ra đi cùng nỗi ám ảnh: một tập thể tiêu tiền nhiều nhất Premier League nhưng lại thua một đội bóng giá trị thấp hơn gấp nhiều lần. Đó không chỉ là thất bại trong một trận đấu, mà còn là thất bại về bản sắc, về cách Slot chưa thể khiến những mảnh ghép đắt đỏ thành một chỉnh thể.

Tại Istanbul, ký ức 2005 lùi xa, để nhường chỗ cho một thực tại cay đắng: Liverpool đang khủng hoảng, còn Galatasaray và Osimhen vừa viết nên một trang sử mới. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, không chỉ là 1-0 trên bảng tỷ số, mà còn là lời nhắc rằng bóng đá, với tất cả sự điên rồ, vẫn có thể đảo lộn mọi giá trị chỉ trong một đêm.