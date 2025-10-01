Bất ngờ với Aubameyang

Trở lại sân cỏ châu Âu ở tuổi 36, Pierre-Emerick Aubameyang vẫn chứng tỏ đẳng cấp khi liên tiếp ghi bàn và kiến tạo cho Marseille.

Aubameyang tỏa sáng trong màu áo Marseille. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 1/10, Aubameyang ghi 1 bàn và góp 2 kiến tạo trong chiến thắng 4-0 của Marseille trước Ajax ở vòng phân hạng Champions League.

Dù đã 36 tuổi, Aubameyang vẫn cho thấy kinh nghiệm, bản lĩnh và khát khao thi đấu chưa hề suy giảm. Sau một mùa giải ngắn ngủi tại Al-Qadasiya (Saudi Arabia), tiền đạo người Gabon quyết định trở lại Marseille và nhanh chóng chứng minh giá trị của mình ở đấu trường châu Âu.

Từ đầu mùa, Aubameyang ghi 4 bàn và có 2 kiến tạo cho Marseille sau 8 trận, nằm trong số những cầu thủ chơi hiệu quả nhất CLB. Cựu sao Arsenal và Dortmund hy vọng tái hiện phong độ đỉnh cao như mùa 2023/24, khi anh ghi 30 bàn và có 11 kiến tạo sau 51 trận cho Marseille.

Việc trở lại châu Âu không chỉ giúp Aubameyang tìm lại cảm hứng thi đấu mà còn mang đến giải pháp chất lượng cho hàng công của CLB nước Pháp.

HLV Roberto De Zerbi của Marseille đánh giá rất cao chân sút 36 tuổi. Trên kênh Canal Plus, ông khẳng định: “Aubameyang mang đến kinh nghiệm, chất lượng và tinh thần chiến đấu. Chúng tôi rất vui mừng khi cậu ấy trở lại".

Không chỉ Aubameyang, các nhân tố khác trên hàng công Marseille cũng đang có phong độ tốt. Mason Greenwood ghi 3 bàn và có 4 kiến tạo, trong khi Paixao đóng góp 2 pha lập công và 1 kiến tạo từ đầu mùa. Hàng công giàu sức sống đang giúp Marseille lấy lại vị thế ở cả giải quốc nội lẫn cúp châu Âu.

