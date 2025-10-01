Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Malaysia bị tố cáo ngay sau trận thắng Việt Nam

  • Thứ tư, 1/10/2025 10:41 (GMT+7)
Truyền thông Malaysia cáo buộc có thế lực nước ngoài gửi báo cáo lên FIFA ngay sau trận thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.

Báo Malaysia cho rằng có thế lực đứng sau vụ khiếu nại nhập tịch. 

Theo The Star, có một thế lực nước ngoài nộp báo cáo ngày 11/6, chỉ một ngày sau trận đấu trên sân Bukit Jalil. Từ đó, FIFA tiến hành mở cuộc điều tra trong nhiều tháng trước khi ban hành án phạt nặng hôm 26/9.

Đáng chú ý, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) thời gian qua bị nghi đứng sau vụ khiếu nại Malaysia nhập tịch. Tranh cãi xuất hiện khi Tổng thống Indonesia, Prabowo Subianto, có cuộc gặp với Chủ tịch FIFA là Gianni Infantino tại New York (Mỹ).

FIFA xác nhận 7 cầu thủ bị cáo buộc gian lận hồ sơ đều góp mặt trong chiến thắng 4-0 của Malaysia trước Việt Nam ở vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 vào ngày 10/6/2025. Sau trận đấu, cơ quan này nhận được đơn khiếu nại, từ đó mở điều tra và cuối cùng đưa ra kết luận khiến bóng đá Malaysia rơi vào khủng hoảng.

Hiện tại, Việt Nam và Malaysia đều cạnh tranh khốc liệt cho tấm vé dự Asian Cup 2027. Malaysia đứng đầu bảng F với 6 điểm sau 2 lượt trận. Trong khi đó, "Những chiến binh sao vàng" xếp sau với 3 điểm ít hơn.

FIFA giữ kín phần lớn tài liệu điều tra, nhưng khả năng toàn bộ chi tiết sẽ được công bố trong một đến hai ngày tới. Đây được xem là một trong những bê bối lớn nhất lịch sử bóng đá Malaysia, ảnh hưởng tới kế hoạch nhân sự lẫn uy tín của FAM trên trường quốc tế.

Minh Nghi

Việt Nam báo cáo FIFA Việt Nam FIFA Malaysia

