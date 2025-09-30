Gốc gác Malaysia của Facundo Garces

Facundo Garces được xác định có cụ cố mang quốc tịch Malaysia, đồng thời những sai sót trong thủ tục giấy tờ đẩy anh và Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vào vòng xoáy khủng hoảng.

Garces có cụ cố là người Malaysia.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chính thức lên tiếng phủ nhận cáo buộc gian lận trong vụ ồn ào liên quan đến nhóm cầu thủ nhập tịch đang bị FIFA treo giò. Tổng thư ký Datuk Noor Azman Hj Rahman khẳng định: “Chúng tôi phát hiện ra lỗi kỹ thuật trong quá trình nộp giấy tờ. Các cầu thủ liên quan đều là công dân hợp pháp của Malaysia”.

Tuy nhiên, báo AS lại chỉ ra trường hợp Facundo Garces không đáp ứng tiêu chí của FIFA. Cụ thể, Garces chỉ có cụ cố là người Malaysia - một chi tiết không nằm trong quy định về tư cách khoác áo đội tuyển quốc gia.

Theo điều lệ FIFA, cầu thủ chỉ được thi đấu cho đội tuyển nếu có cha hoặc mẹ sinh ra tại quốc gia đó, ông hoặc bà nội/ngoại là công dân gốc, hoặc đã cư trú hợp pháp liên tục ít nhất 5 năm sau sinh nhật lần thứ 18.

Điều này đồng nghĩa việc FAM viện dẫn gốc gác từ cụ cố để hợp thức hóa tư cách cho Garces là không hợp lệ. Trước đó, FAM từng tuyên bố FIFA đã kiểm tra và xác nhận tính hợp pháp của hồ sơ, nên cáo buộc “làm giả giấy tờ” khiến dư luận Malaysia vô cùng hoang mang.

Trong thông cáo, FAM khẳng định sử dụng “mọi kênh pháp lý có thể” để kháng cáo nhưng chờ đến khi nhận bản án chi tiết mới chính thức nộp đơn. Vụ việc không chỉ khiến tuyển Malaysia lao đao trước thềm các giải đấu quốc tế, mà còn đặt ra dấu hỏi lớn về chính sách nhập tịch - một vấn đề ngày càng nhạy cảm khi FIFA siết chặt tiêu chuẩn với những cầu thủ không sinh ra hay không cư trú lâu dài tại quốc gia muốn đại diện.