CLB nữ Hà Nội mất ngôi đầu vào tay TP.HCM

Bàn thắng duy nhất của tuyển thủ quốc gia Bích Thùy giúp Thái Nguyên T&T quật ngã Hà Nội với tỷ số 1-0 ở vòng 7 Giải nữ VĐQG - cúp Thái Sơn Bắc 2025, qua đó đẩy đội bóng Thủ đô xuống vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.

Bích Thuỳ (áo xanh) toả sáng giúp đội nhà đánh bại CLB Hà Nội.

Do ảnh hưởng mưa bão, hai trận đấu của vòng 7 phải dời sang ngày 1/10. Trước Thái Nguyên T&T, Hà Nội buộc phải thắng để giữ ngôi đầu nên nhập cuộc đầy quyết tâm. Các học trò HLV Phùng Thị Minh Nguyệt liên tục tạo sức ép, trong đó Thanh Nhã và Vũ Thị Hoa đều có những cơ hội nguy hiểm. Phút 26, cú sút chéo góc của Vũ Thị Hoa suýt mở tỷ số nhưng bóng lại chạm xà ngang.

Sang hiệp hai, Hà Nội càng đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Kim Thanh cùng sự vô duyên của các chân sút khiến đội bóng Thủ đô không thể tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc. Thanh Nhã ở phút 66 từng có cơ hội mười mươi, nhưng cú dứt điểm của cô lại dội xà ngang bật ra.

Trong khi Hà Nội loay hoay tìm bàn thắng, Thái Nguyên T&T tung ra đòn quyết định ở phút 58. Từ pha tạt bóng của Mỹ Anh, sau tình huống cầu thủ chủ nhà đệm hụt, Bích Thùy xuất hiện đúng lúc, tung cú đặt lòng chuẩn xác hạ gục hàng thủ Hà Nội.

Không chỉ ghi bàn quyết định, Bích Thùy còn liên tục tạo ra sóng gió ở những phút cuối, song may mắn không đứng về phía Thái Nguyên T&T trong các pha dứt điểm của Minh Chuyên hay chính Bích Thùy. Dù vậy, tỷ số 1-0 vẫn được giữ nguyên cho đến khi kết thúc.

Thất bại này khiến Hà Nội (14 điểm) mất luôn ngôi đầu, khi TP.HCM I thắng ở trận đấu trước đó để nâng tổng điểm lên 16. Đồng thời, Than KSVN cũng bắt kịp Hà Nội với cùng 14 điểm sau chiến thắng 4-0 trước TP.HCM II. Cuộc đua vô địch vì thế trở nên kịch tính hơn bao giờ hết, với sự cạnh tranh căng thẳng của ba đội bóng giàu tham vọng.