Thái Nguyên T&T thắng nhọc, chờ 'chung kết lượt đi' giải nữ VĐQG 2025

Chiều 21/9, Thái Nguyên T&T thắng tối thiểu 1-0 trước TP.HCM II ở trận mở màn vòng 5 giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

Thái Nguyên T&T (áo xanh) giành trọn 3 điểm trước TP.HCM II.

Dù áp đảo suốt 90 phút, đoàn quân của HLV Văn Thị Thanh chỉ một lần xuyên thủng được hàng thủ số đông của đối thủ. Phút 18, Mỹ Anh căng ngang để Lò Thị Hoài bật cao đánh đầu mở tỷ số.

Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, bất chấp Thái Nguyên T&T tạo thêm nhiều cơ hội trong hiệp hai. TP.HCM II gần như chỉ co cụm phòng ngự, không mạo hiểm dâng cao, qua đó chấp nhận thất bại sít sao.

Thắng lợi này giúp Thái Nguyên T&T tạm vươn lên vị trí thứ 3 với 8 điểm, nhưng thi đấu nhiều hơn một trận so với Than KSVN (7 điểm).

Tâm điểm của lượt cuối giai đoạn một sẽ diễn ra vào chiều 22/9, khi TP.HCM I chạm trán Hà Nội trong trận đấu được xem là "chung kết lượt đi". Sau 4 vòng, Hà Nội dẫn đầu với 10 điểm, hơn đương kim vô địch TP.HCM I đúng 1 điểm. Nếu thầy trò HLV Phùng Thị Minh Nguyệt giành chiến thắng, khoảng cách sẽ được nới rộng lên 4 điểm - lợi thế cực lớn trong cuộc đua vô địch.

Hà Nội đang sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất giải, chưa thủng lưới bàn nào sau 4 trận. Tuy nhiên, hàng công vẫn là dấu hỏi khi Thanh Nhã chưa lấy lại phong độ, còn Hải Yến mới ghi 1 bàn.

Ngược lại, TP.HCM I tuy có hàng công bùng nổ với 10 bàn nhưng 7 bàn đến từ trận gặp TP.HCM II. Hệ thống phòng ngự của họ cũng bộc lộ nhiều khoảng trống, có thể trở thành điểm yếu trước sức ép từ đội bóng Thủ đô.