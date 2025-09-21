Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Thái Nguyên T&T thắng nhọc, chờ 'chung kết lượt đi' giải nữ VĐQG 2025

  • Chủ nhật, 21/9/2025 19:46 (GMT+7)
  • 19:46 21/9/2025

Chiều 21/9, Thái Nguyên T&T thắng tối thiểu 1-0 trước TP.HCM II ở trận mở màn vòng 5 giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

Thái Nguyên T&T (áo xanh) giành trọn 3 điểm trước TP.HCM II.

Dù áp đảo suốt 90 phút, đoàn quân của HLV Văn Thị Thanh chỉ một lần xuyên thủng được hàng thủ số đông của đối thủ. Phút 18, Mỹ Anh căng ngang để Lò Thị Hoài bật cao đánh đầu mở tỷ số.

Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, bất chấp Thái Nguyên T&T tạo thêm nhiều cơ hội trong hiệp hai. TP.HCM II gần như chỉ co cụm phòng ngự, không mạo hiểm dâng cao, qua đó chấp nhận thất bại sít sao.

Thắng lợi này giúp Thái Nguyên T&T tạm vươn lên vị trí thứ 3 với 8 điểm, nhưng thi đấu nhiều hơn một trận so với Than KSVN (7 điểm).

Tâm điểm của lượt cuối giai đoạn một sẽ diễn ra vào chiều 22/9, khi TP.HCM I chạm trán Hà Nội trong trận đấu được xem là "chung kết lượt đi". Sau 4 vòng, Hà Nội dẫn đầu với 10 điểm, hơn đương kim vô địch TP.HCM I đúng 1 điểm. Nếu thầy trò HLV Phùng Thị Minh Nguyệt giành chiến thắng, khoảng cách sẽ được nới rộng lên 4 điểm - lợi thế cực lớn trong cuộc đua vô địch.

Hà Nội đang sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất giải, chưa thủng lưới bàn nào sau 4 trận. Tuy nhiên, hàng công vẫn là dấu hỏi khi Thanh Nhã chưa lấy lại phong độ, còn Hải Yến mới ghi 1 bàn.

Ngược lại, TP.HCM I tuy có hàng công bùng nổ với 10 bàn nhưng 7 bàn đến từ trận gặp TP.HCM II. Hệ thống phòng ngự của họ cũng bộc lộ nhiều khoảng trống, có thể trở thành điểm yếu trước sức ép từ đội bóng Thủ đô.

Nảy lửa 'chung kết lượt đi' giải nữ VĐQG 2025

Cuộc đối đầu giữa Hà Nội và đương kim vô địch TP.HCM I được ví như chung kết lượt đi ở vòng 5 Giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

19:14 20/9/2025

Đứt mạch thắng, TP.HCM I mất ngôi đầu

ĐKVĐ TP.HCM I nhận thất bại đầu tiên tại giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025, qua đó đánh mất luôn ngôi đầu vào tay Hà Nội sau vòng 4.

18:32 18/9/2025

Hà Nội tạm soán ngôi đầu từ tay nhà vô địch TP.HCM I

Mở màn vòng 4 Giải nữ VĐQG - cúp Thái Sơn Bắc 2025, Hà Nội đánh bại TP.HCM II với tỷ số 2-0 để tạm thời chiếm ngôi đầu bảng từ tay đương kim vô địch TP.HCM I.

18:10 17/9/2025

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

Thái Nguyên T&T thắng nhọc Tp. Hồ Chí Minh Thái Nguyên T&T giải nữ thắng nhọc

    Đọc tiếp

    Cuu sao MU doi mat an tu hinh anh

    Cựu sao MU đối mặt án tù

    5 giờ trước 21:09 23/9/2025 Thể thao Thể thao

    0

    Cựu danh thủ Manchester United, Anderson, người từng góp mặt trong đội hình vô địch Champions League 2008, đứng trước nguy cơ phải ngồi tù vì không thanh toán tiền cấp dưỡng cho con.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý