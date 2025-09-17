Hà Nội tạm soán ngôi đầu từ tay nhà vô địch TP.HCM I

Mở màn vòng 4 Giải nữ VĐQG - cúp Thái Sơn Bắc 2025, Hà Nội đánh bại TP.HCM II với tỷ số 2-0 để tạm thời chiếm ngôi đầu bảng từ tay đương kim vô địch TP.HCM I.

Hà Nội đánh bại TP.HCM II với tỷ số 2-0 chiều 17/9.

Trước đối thủ vốn nổi tiếng chơi phòng ngự chặt chẽ dưới tay HLV Lưu Ngọc Mai, Hà Nội nhập cuộc đầy tập trung. Quả đúng như dự đoán, TP.HCM II co cụm “dựng xe bus” ngay từ đầu, chỉ quanh quẩn bên phần sân nhà để ngăn chặn những đợt hãm thành liên tiếp của đội khách.

Thời tiết khắc nghiệt càng khiến nhiệm vụ ghi bàn trở nên khó khăn. Phút 32, Hải Yến tưởng như có cơ hội dứt điểm thuận lợi nhưng bóng khựng lại vì vũng nước trước vạch 16,50 mét, giúp hàng thủ chủ nhà kịp lao về giải nguy.

Sức ép liên tục rồi cũng mang về thành quả. Phút 39, trong tình huống tổ chức tấn công nhanh, sự lúng túng của hàng thủ TP.HCM II tạo điều kiện để Thùy Nhi dứt điểm hiểm hóc, mở tỷ số cho Hà Nội.

Bước sang hiệp hai, đội bóng Thủ đô tiếp tục kiểm soát thế trận. Đến phút 60, Hải Yến nhân đôi cách biệt sau cú đánh đầu và đá bồi chuẩn xác, nâng tỷ số lên 2-0. Dẫn an toàn, Hà Nội giảm nhịp độ, suýt chút nữa phải trả giá khi Kiều Nghi thoát xuống trống trải ở phút 79 nhưng cú sút của cô đi chệch cột dọc.

Chung cuộc, Hà Nội thắng 2-0, tạm vươn lên dẫn đầu bảng với 19 điểm. Tuy nhiên, vị trí này có thể chỉ là ngắn hạn, bởi nếu TP.HCM I (9 điểm) giành chiến thắng trong trận đấu chiều 18/9, nhà ĐKVĐ sẽ đòi lại ngôi đầu.