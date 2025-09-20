Nảy lửa 'chung kết lượt đi' giải nữ VĐQG 2025

Cuộc đối đầu giữa Hà Nội và đương kim vô địch TP.HCM I được ví như chung kết lượt đi ở vòng 5 Giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

Hà Nội từng 10 lần lên ngôi giải nữ VĐQG. Nhưng 10 mùa gần nhất, sân khấu thuộc về TP.HCM I với 9 danh hiệu, qua đó sở hữu 14 chức vô địch. Lúc này, cơ hội mở ra cho thầy trò HLV Phùng Thị Minh Nguyệt. Nếu giành trọn 3 điểm, Hà Nội sẽ nới cách biệt lên 4 điểm và tiến bước dài đến ngôi vương sau 9 năm chờ đợi.

Đội bóng Thủ đô hiện đứng đầu bảng với lối chơi kỷ luật và hàng thủ chắc chắn chưa để thủng lưới bàn nào. Tuy nhiên, hàng công chưa thật sự bén. Thanh Nhã vẫn loay hoay tìm lại phong độ sau chấn thương, còn Hải Yến mới chỉ ghi 1 bàn sau 4 trận.

Trong khi đó, TP.HCM I buộc phải thắng để đòi lại ngôi đầu nhưng đối diện nhiều khó khăn. Hàng công của HLV Đoàn Thị Kim Chi ghi 10 bàn nhưng tới 7 pha lập công vào lưới đội TP.HCM II, cho thấy dấu hiệu chững lại. Hệ thống phòng ngự cũng để lộ sơ hở khi nhận 2 bàn thua, điều có thể trở thành điểm yếu trước một Hà Nội hưng phấn.

Ở các trận khác, Thái Nguyên T&T được dự báo chiếm ưu thế trước TP.HCM II dù đối thủ sở hữu lối chơi phòng ngự dày đặc. Than KSVN đặt mục tiêu đánh bại PP Hà Nam để rút ngắn khoảng cách với nhóm dẫn đầu, trong bối cảnh đối thủ yếu trong cả khâu tấn công lẫn phòng ngự.

Sau 4 vòng đấu, Hà Nội dẫn đầu bảng với 10 điểm nhờ thành tích bất bại và chưa để thủng lưới. Bám sát phía sau là đương kim vô địch TP.HCM I với 9 điểm. Than KSVN giữ vị trí thứ 3 với 7 điểm, trong khi Thái Nguyên T&T xếp thứ 4 với 5 điểm. Ở nhóm cuối, PP Hà Nam và TP.HCM II mới có 1 điểm, lần lượt đứng thứ 5 và thứ 6.

Lịch thi đấu vòng 5: 21/9, 16h00, sân Thanh Trì: TP.HCM II – Thái Nguyên T&T 22/9, 15h30, sân S3-PVF: TP.HCM I – Hà Nội 22/9, 16h00, sân Thanh Trì: Than KSVN – PP Hà Nam