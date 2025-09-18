Đứt mạch thắng, TP.HCM I mất ngôi đầu

ĐKVĐ TP.HCM I nhận thất bại đầu tiên tại giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025, qua đó đánh mất luôn ngôi đầu vào tay Hà Nội sau vòng 4.

Huỳnh Như không thể giúp TP.HCM I tránh khỏi thất bại đầu tiên mùa này.

Bước vào trận gặp Than KSVN với hành trang 3 trận toàn thắng chiều 18/9, TP.HCM I được đánh giá cao hơn. Nhưng bất ngờ xảy ra ngay trong hiệp một khi Huỳnh Như mất bóng ở giữa sân, mở ra cơ hội phản công cho Than KSVN. Nguyễn Thị Vạn tung đường chuyền chéo sân chuẩn xác để Trúc Hương bứt tốc, dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn Thu Em, mở tỷ số 1-0.

Tinh thần lên cao, đội bóng vùng mỏ chơi tự tin, tổ chức phòng ngự kín kẽ và phản công sắc bén. Phút 39, Thúy Hằng suýt nhân đôi cách biệt nếu không bị Thu Em xuất sắc cản phá.

Sang hiệp hai, HLV Đoàn Thị Kim Chi tung toàn lực tấn công, nhưng các mũi nhọn của TP.HCM I đều bị hóa giải. Chung cuộc, nhà vô địch gục ngã 0-1, chỉ còn 9 điểm sau 4 vòng và tụt xuống vị trí thứ hai. Trong khi đó, Hà Nội vươn lên dẫn đầu với 10 điểm. Than KSVN xếp thứ ba với 7 điểm, tiếp tục chứng tỏ mình là đối thủ khó chịu.

Ở trận còn lại, PP Hà Nam dù có bàn thắng đầu tiên của mùa giải vẫn thua 1-2 trước Thái Nguyên T&T. Minh Chuyên ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng xứ chè ở phút 35. Dù Anh Trân gỡ hòa 1-1 ở phút 83, chỉ một phút sau, Lò Thị Hoài kịp thời lập công, ấn định chiến thắng 2-1. Đây là thắng lợi đầu tay của Thái Nguyên T&T, giúp họ leo lên vị trí thứ tư với 5 điểm. PP Hà Nam chôn chân ở vị trí áp chót với 1 điểm, ngang bằng TP.HCM II.