Sân Lạch Tray sẵn sàng 'cháy' cho tuyển nữ Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa thông báo kế hoạch bán vé các trận bán kết Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025, sẽ diễn ra trên sân Lạch Tray (Hải Phòng).

Tuyển nữ Việt Nam đã giành quyền vào bán kết AFF Cup nữ 2025.

Vé được phát hành từ 9h00 ngày 14/8 với hai mệnh giá 100.000 và 200.000 đồng.

Người hâm mộ có thể mua vé trực tuyến qua website datve.cahnfc.com, quét mã QR tại các điểm quy định hoặc thông qua các ứng dụng như VNPAY, Agribank Plus, BIDV SmartBanking, VietinBank, VietABank, HDBank và VietBank. Với VNPAY, chỉ cần vào mục “Thể thao - Giải trí/Bóng đá”, chọn trận đấu, chỗ ngồi và thanh toán để nhận vé điện tử.

Ban tổ chức lưu ý khán giả tuân thủ nghiêm quy định an ninh, không mang vật sắc nhọn, pháo sáng, bình xịt hơi cay… vào sân. Người vi phạm có thể bị từ chối vào cửa mà không được hoàn tiền. Thông điệp “Cổ vũ văn minh – Không pháo sáng” tiếp tục được nhấn mạnh nhằm tạo bầu không khí thể thao an toàn, sôi động.

Với phong độ ấn tượng của tuyển nữ Việt Nam tại vòng bảng, sức nóng của các trận bán kết hứa hẹn khiến sân Lạch Tray bùng nổ. Đây là cơ hội để người hâm mộ đất Cảng trực tiếp tiếp lửa cho thầy trò HLV Mai Đức Chung, hướng tới mục tiêu chinh phục ngôi vương Đông Nam Á ngay trên sân nhà.

Hôm 12/8, sau chiến thắng 1-0 trước tuyển nữ Thái Lan, HLV Mai Đức Chung gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Hải Phòng và khán giả cả nước đã đồng hành, cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển - cả trực tiếp trên sân lẫn qua màn ảnh nhỏ. Ông khẳng định, sự ủng hộ đó chính là nguồn động lực quan trọng giúp đội thi đấu ấn tượng ở vòng bảng.

HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn người hâm mộ Hải Phòng và khắp cả nước sẽ tiếp tục tới sân trong trận bán kết, tạo nên sức mạnh từ khán đài để tiếp lửa cho đội hoàn thành mục tiêu giành vé vào chung kết.

Không khí sôi động tại Lạch Tray những ngày qua khiến ông Chung nhớ lại SEA Games 2003 - cũng trên sân đấu này, sắc đỏ phủ kín khán đài, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần để đội tuyển nữ bước lên ngôi vô địch. Ông hy vọng hình ảnh đáng nhớ ấy sẽ được tái hiện trong chặng đường sắp tới.

