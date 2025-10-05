PP Hà Nam 'giải hạn' sau 8 trận toàn hòa và thua

PP Hà Nam nếm trải niềm vui chiến thắng khi vượt qua TP.HCM II với tỷ số 1-0 ở vòng 8 giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

PP Hà Nam (áo đỏ) có chiến thắng đầu tiên ở giải nữ VĐQG 2025.

Bước vào trận đấu trên sân Thanh Trì chiều 5/10, cả hai đội đều khát điểm nhưng mục tiêu lại khác nhau. Với PP Hà Nam, đây là cơ hội không thể tốt hơn để thoát khỏi chuỗi trận bế tắc, trong khi TP.HCM II đặt mục tiêu tối thiểu là 1 điểm sau khi từng cầm hòa đối thủ ở lượt đi.

Đội bóng của HLV Nguyễn Thị Khánh Thu kiểm soát thế trận và đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, lối chơi phòng ngự dày đặc của TP.HCM II khiến các pha hãm thành của Tuyết Dung và đồng đội không mấy hiệu quả. Pha bóng nguy hiểm nhất trong hiệp 1 đến ở phút 31, khi Thanh Hiếu bật cao đánh đầu hiểm hóc nhưng thủ môn Kiều My phản xạ xuất sắc, đẩy bóng bật xà cứu thua cho đội khách.

Sang hiệp hai, bước ngoặt đến từ những điều chỉnh chiến thuật hợp lý của PP Hà Nam. Phút 54, từ pha tấn công trung lộ, bóng lộn xộn trong khu cấm địa giúp Tạ Thị Thủy chớp thời cơ tung cú sút quyết đoán, đưa bóng vào góc cao mở tỷ số 1-0.

Bàn thắng giải tỏa áp lực tâm lý cho đội bóng Hà Nam. Họ chủ động giảm nhịp độ trận đấu, nhường thế trận cho TP.HCM II nhưng giữ vững sự chắc chắn ở hàng thủ. Cơ hội nguy hiểm nhất của đội khách đến ở phút 80, khi trung vệ Thùy Linh suýt đánh đầu phản lưới sau pha đá phạt, song thủ môn Lê Thị Thu kịp thời cứu thua.

Giành chiến thắng tối thiểu 1-0, PP Hà Nam có được 5 điểm sau 8 vòng và tạm vươn lên vị trí thứ 5. Dù thứ hạng chưa cao, đây là chiến thắng mang tính bước ngoặt giúp thầy trò HLV Khánh Thu lấy lại sự tự tin trước giai đoạn quyết định của mùa giải.