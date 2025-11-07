Thái tử William chia sẻ cách dạy con

Thái tử William cho biết ông thường nói với các con rằng tương lai của chúng “sẽ tươi sáng như những thế hệ trước” nhờ vào nỗ lực của các nhà khoa học đang ngày đêm chữa lành hành tinh.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với nhà báo Christiane Amanpour của CNN, Hoàng tử William - người vừa đến Brazil trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu COP30 để công bố danh sách chung kết Giải thưởng Môi trường danh giá Earthshot Prize - nhấn mạnh rằng giới trẻ cần được chứng kiến những “giải pháp thực tế” cho cuộc khủng hoảng khí hậu, để nuôi dưỡng hy vọng về tương lai.

“Lo âu khí hậu là một vấn đề có thật. Đi đến đâu tôi cũng nghe thấy những người trẻ nói: ‘Chúng ta sẽ thừa hưởng một hành tinh như thế nào đây?’”, Thái tử chia sẻ tại một sự kiện ở Rio de Janeiro hôm 5/11. “Thế hệ trẻ cần được lắng nghe nhiều hơn”.

Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thái tử William, Hoàng tử xứ Wales, tham dự cuộc họp trước lễ trao giải Earthshot Prize 2025 tại Bảo tàng Tương lai ở thành phố Rio de Janeiro (Brazil) ngày 5/11. Ảnh: Reuters.

William cho biết ông rất vui khi có thể nói với ba con - Hoàng tử George (12 tuổi), Công chúa Charlotte (10 tuổi) và Hoàng tử Louis (7 tuổi) - rằng những tiến bộ trong công cuộc bảo vệ khí hậu đang dần hình thành, một phần nhờ vào các sáng kiến được thúc đẩy bởi Earthshot Prize.

“Điều khiến tôi hạnh phúc là có thể nói với các con, rằng nhờ những con người tuyệt vời trong căn phòng này, Trái đất sẽ khỏe mạnh và tốt đẹp hơn. Tôi thường nói với chúng trước khi đi ngủ: ‘Mọi thứ sẽ ổn. Tương lai của các con sẽ rực rỡ như những gì cha ông từng có’”, William chia sẻ.

Giải thưởng Earthshot Prize trao khoản tài trợ trị giá 1 triệu bảng Anh (tương đương 1,3 triệu USD ) cho 5 dự án xuất sắc nhất nhằm hỗ trợ các sáng kiến vì môi trường. Các ứng viên năm nay bao gồm một công ty phát triển bộ lọc vi nhựa và một dự án xây dựng tòa nhà chọc trời tái chế vật liệu. Danh tính người chiến thắng sẽ được công bố trong ngày thứ Tư.

William nhấn mạnh rằng Earthshot Prize, ra đời cách đây 5 năm, không chỉ là một hoạt động thiện nguyện mà còn hướng tới mục tiêu “biến ý tưởng xanh thành sản phẩm thương mại thực tiễn, giúp cuộc sống con người tốt đẹp hơn.”

Trong chuyến thăm Brazil, Thái tử Anh cũng sẽ có bài phát biểu tại COP30, dự kiến khai mạc vào thứ Hai tới tại thành phố Belém, vùng Amazon.

Thời điểm diễn ra hội nghị giúp người kế vị ngai vàng tạm thời tránh xa những ồn ào xoay quanh quyết định của Vua Charles III khi tước bỏ tước hiệu hoàng tử của Andrew Mountbatten Windsor vì liên quan đến tội phạm tình dục Jeffrey Epstein.

Khi được Amanpour hỏi về “những thay đổi” gần đây trong gia đình, William không trả lời trực tiếp. Thay vào đó, ông ca ngợi Earthshot Prize như một ví dụ tích cực cho sự thay đổi, nói rằng ông muốn được “bao quanh bởi những người khát khao tạo ra thay đổi và mang điều tốt đẹp đến cho thế giới”.