Đường hầm bí mật dẫn đến Cung điện Hoàng gia Anh

The Stafford London, khách sạn xa hoa ngay cạnh Cung điện Buckingham, nổi bật với đường hầm bí mật, hầm rượu 380 năm và điểm dừng chân quen thuộc của hoàng gia lẫn giới tinh hoa Mỹ.

The Stafford London sở hữu hầm rượu vang 380 năm tuổi, được xây dựng từ thế kỷ 17 và vẫn lưu giữ nhiều chai rượu quý hiếm. Ảnh: The Stafford London.

Nằm ngay đối diện Cung điện Buckingham, khách sạn The Stafford London không chỉ sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất thủ đô nước Anh mà còn nổi tiếng với đường hầm bí mật từng nối thẳng tới Cung điện St. James - nơi ra vào của hoàng gia Anh.

Từ năm 1912, The Stafford London đã trở thành biểu tượng của sự xa hoa tinh tế, chào đón khoảng 70% lượng khách đến từ Mỹ. Đây là điểm dừng chân quen thuộc của các thành viên hoàng gia, lãnh đạo thế giới, ngôi sao nổi tiếng và giới thể thao đỉnh cao.

Nhờ vị trí gần kề hoàng cung, khách sạn nhiều lần đón tiếp các thành viên hoàng gia Anh qua nhiều thế hệ. Từ Nữ hoàng Elizabeth II, Hoàng tử William, Zara Tindall đến Hoàng tử Harry, tất cả đều từng lưu trú tại nơi đây. Nhiều vận động viên danh tiếng như David Beckham hay huyền thoại quyền Anh Evander Holyfield cũng là khách quen của khách sạn.

Thân mẫu của Nữ hoàng Elizabeth II - Nữ hoàng Mother Elizabeth - cũng là vị khách trung thành. Bà thường đến dùng bữa trưa tại The Stafford và đi theo đường hầm bí mật nối với Cung điện St. James, cho tới trước khi qua đời vào năm 2002.

Bên ngoài khách sạn The Stafford London. Kể từ năm 1912, nơi đây đã trở thành biểu tượng của sự xa hoa tinh tế bậc nhất nước Anh. Ảnh: The Stafford London.

Hiện lối hầm đã được bịt kín, nhưng di tích này nay trở thành hầm rượu vang có tuổi đời 380 năm, lưu giữ hơn 8.000 chai rượu hảo hạng, trong đó có nhiều loại quý hiếm do các vị khách để lại cho chuyến thăm sau.

Không chỉ là kho rượu danh tiếng, nơi đây còn là không gian lý tưởng cho những buổi tiệc riêng tư, trải nghiệm ẩm thực sang trọng, thậm chí từng là điểm hẹn bí mật của một vài thành viên hoàng gia.

Trong Thế chiến II, đường hầm từng được sử dụng làm hầm trú ẩn bom, khi khách sạn trở thành câu lạc bộ dành riêng cho sĩ quan Mỹ và Canada đóng tại London. Nhiều hiện vật gốc từ thời kỳ này vẫn được trưng bày trong hầm rượu như minh chứng cho bề dày lịch sử của khách sạn.

The Stafford từng là nơi dừng chân của nhiều nhân vật nổi tiếng như ca sĩ Bing Crosby, diễn viên Bill Nighy và cả cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, người từng lưu trú tại đây trước khi bước vào Nhà Trắng.

Khách sạn cũng sở hữu “American Bar” - một trong hai quán bar kiểu Mỹ cổ điển hiếm hoi còn giữ nguyên tên gọi tại London. Không gian ánh sáng dịu, trang trí bằng kỷ vật do du khách và người nổi tiếng tặng, từ đôi găng quyền Anh có chữ ký của Holyfield tại Olympic 2012 đến bức ảnh Clint Eastwood đề nghị “giữ lại cho tôi một ly bia”.

Bing Crosby, trong mỗi lần đến London, đều chọn The Stafford làm nơi nghỉ dưỡng và thậm chí từng thách quản lý khách sạn chơi golf trong sảnh, dùng gạt tàn thuốc làm lỗ golf.

Khách sạn sang trọng này vốn được xây dựng cách đây hơn 300 năm làm khu dinh thự tư nhân, nay chủ yếu phục vụ du khách Mỹ. Mỗi phòng đều trang bị ổ cắm tiêu chuẩn Mỹ, còn đội ngũ concierge được mệnh danh là “người giữ chìa khóa London”, luôn sẵn sàng gợi ý những trải nghiệm ẩm thực, giải trí và sân khấu West End hấp dẫn nhất.

Nằm giữa khu St. James danh tiếng, The Stafford có 105 phòng và suite, trong đó tòa Stafford Mews và Carriage House từng là chuồng ngựa cổ nay được cải tạo thành khu nghỉ dưỡng riêng biệt.