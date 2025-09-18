Có gì trong quốc yến xa xỉ thiết đãi ông Trump tại Lâu đài Windsor?

Hoàng gia Anh đã tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng những nghi thức sang trọng bậc nhất, với sự góp mặt của 160 khách mời từ chính trị gia, quý tộc đến giới công nghệ, tài chính và truyền thông.

Ông Donald Trump là tổng thống Mỹ đầu tiên tham dự một buổi quốc yến chính thức được tổ chức tại Lâu đài Windsor. Ảnh: Reuters.

Tối 17/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania được Hoàng gia Anh chiêu đãi quốc yến xa hoa tại Đại sảnh St. George trong Lâu đài Windsor.

Tại Vương quốc Anh, tiệc chiêu đãi là điểm nhấn quan trọng trong chuyến thăm cấp nhà nước. Thông thường, quốc yến sẽ gồm các bài phát biểu, nghi thức chúc mừng hoàng gia, tiếng kèn trumpet rộn vang cùng những món ăn và rượu vang hảo hạng.

BBC nhận định quốc yến là sự kết hợp khéo léo giữa nghệ thuật ngoại giao và ẩm thực tinh tế. Quy cách tiếp đón này sang trọng tới mức đủ để một nhà lãnh đạo như Tổng thống Mỹ Donald Trump cảm thấy đặc biệt.

Phong cách trang trí tại Sảnh St.Geogre trong Lâu đài Windsor giao thoa giữa tiệc chiêu đãi thời Trung cổ và bộ phim nổi tiếng Harry Potter.

100 nhân viên phục vụ 160 khách. Bàn tiệc dài 50 m với 139 chiếc nến. Ảnh: Reuters.

Bữa tiệc có ba món và các loại rượu vang hảo hạng. Ảnh: Reuters.

Bàn tiệc được trang trí bằng đồ bằng vàng, với hoa hái trực tiếp trong khuôn viên lâu đài chỉ vài giờ trước quốc yến. Ảnh: Reuters.

100 nhân viên trong sảnh cũng được huấn luyện bài bản ngang những người lính diễu hành đón tiếp ông Trump trước đó. Cách bài trí bàn ăn gọn gàng với mỗi người 5 ly. Theo ABC News, những bông hoa theo mùa được hái từ khuôn viên lâu đài chỉ vài giờ trước khiến cho cả hội trường có mùi hương như một khu vườn mùa thu.

Trong quốc yến tối 17/9, có tổng cộng 160 khách mời và 1.452 chiếc dao nĩa. Các khách mời dùng bữa theo thực đơn viết bằng tiếng Pháp. Quốc yến bắt đầu bằng Panna Cotta cải xoong Hampshire với bánh quy bơ Parmesan và salad trứng cút. Món chính là gà Norfolk hữu cơ cuộn bí ngòi với nước sốt húng tây. Tráng miệng là kem vani “bombe” với lớp sorbet mâm xôi và mận Victoria hầm.

Khách mời được thưởng thức hàng loạt loại rượu hảo hạng. Dù ông Trump kiêng rượu, danh mục đồ uống gồm rượu port 1945 (vinh danh ông Trump là tổng thống Mỹ thứ 45) và cả loại cognac từ năm 1912 - năm sinh của mẹ Vua Charles, Nữ hoàng Elizabeth II quá cố.

Ngoài ra, còn có một loại cocktail đặc biệt, Transatlantic Whisky Sour, gồm rượu whisky Johnnie Walker với vị cam quýt tươi từ mứt cam, cùng lớp bọt kem hồ đào và kẹo marshmallow nướng trên bánh quy.

Tiệc chiêu đãi Tổng thống Trump tại Lâu đài Windsor thiếu vắng những gương mặt nổi tiếng hay ngôi sao màn bạc. Thay vào đó, danh sách khách mời toàn các chính trị gia và ông lớn công nghệ.

Ông chủ Apple Tim Cook có mặt, ngồi cạnh con gái tổng thống, Tiffany Trump. Ông trùm báo chí Rupert Murdoch (người đang bị ông Trump kiện) ngồi cạnh cố vấn chủ chốt của Thủ tướng Anh Keir Starmer, Morgan McSweeney.

Vị trí trang trọng nhất là giữa bàn ăn. Tổng thống Trump, với tư cách khách mời danh dự, ngồi giữa Vua Charles và Công nương xứ Wales Catherine. Đối diện họ là đệ nhất phu nhân, với bảng tên ghi "Bà Trump", với Hoàng hậu Camilla và Hoàng tử xứ Wales ở hai bên.

Sơ đồ chỗ ngồi tạo ra một số nhóm khách mời thú vị. Đại sứ Mỹ tại Anh Warren Stephens ngồi giữa Công chúa Anne và Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves.

Thủ tướng Sir Keir Starmer ngồi cạnh Stephen Schwarzman, CEO tập đoàn đầu tư Blackstone. Lãnh đạo đảng Bảo thủ Kemi Badenoch ngồi cạnh Sam Altman, Giám đốc điều hành của công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên của ông Trump, Steve Witkoff, cũng có mặt. Trong số các chính trị gia Vương quốc Anh, có Ngoại trưởng Yvette Cooper và Phó thủ tướng David Lammy.

Tay golf Nick Faldo và vận động viên Dame Katherine Grainger là những ngôi sao thể thao nổi bật tại bữa tiệc. Jensen Huang, Giám đốc điều hành của Nvidia, là một trong những đại diện của giới công nghệ.

Trên tường treo các bức chân dung hoàng gia và những bộ áo giáp. Trần nhà được trang trí bằng huy hiệu của các hiệp sĩ Garter. Sảnh St George được xây dựng lại sau vụ hỏa hoạn năm 1992. Vì vậy, khu vực này mang cảm giác vừa hiện đại vừa cổ kính.

Đội ngũ âm nhạc tại bữa tiệc cũng phục vụ một số bản nhạc yêu thích của Tổng thống Trump, nhưng dường như gửi thông điệp riêng tới các chính trị gia có mặt, với ca khúc Nessun Dorma (tạm dịch: Không ai được ngủ), và You Can't Always Get What You Want (Không thể lúc nào cũng có được thứ bạn muốn).

