Thai phụ 18 tuần nhập viện sau khi tiếp xúc trẻ mắc bệnh truyền nhiễm

  • Thứ sáu, 27/3/2026 10:56 (GMT+7)
Viện Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, vừa tiếp nhận thai phụ mắc thủy đậu với sốt cao, phát ban diện rộng, cảnh báo về nguy cơ biến chứng nguy hiểm trong thai kỳ.

Bệnh nhân là Q.H. (26 tuổi, ở Hà Nội), đang mang thai 18 tuần, làm giáo viên mầm non. Trước đó, chị có tiếp xúc trực tiếp với trẻ mắc thủy đậu tại nơi làm việc. Vài ngày sau, thai phụ xuất hiện triệu chứng điển hình như sốt 38,2°C kéo dài, mệt mỏi, đau đầu và nổi các mụn nước rải rác ở mặt, ngực, lưng.

Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân mắc thủy đậu, kèm tình trạng viêm tăng cao (CRP tăng), lách to và nhịp tim thai nhanh (177 lần/phút). Bệnh nhân được nhập viện, điều trị bằng thuốc kháng virus Acyclovir và theo dõi sát cả tình trạng nhiễm trùng lẫn thai nhi.

Sau 3 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân H. hết sốt, tổn thương da không tiến triển nặng thêm, thai nhi ổn định. Người bệnh được xuất viện và tiếp tục theo dõi ngoại trú.

Thuy dau anh 1

Các mụn nước thuỷ đậu rải rác vùng mặt. Ảnh: BVCC.

Theo các chuyên gia, thủy đậu do virus Varicella-Zoster gây ra, lây nhanh qua đường hô hấp và tiếp xúc trực tiếp với dịch từ nốt phỏng. Phần lớn người trưởng thành đã có miễn dịch, nhưng phụ nữ chưa từng mắc bệnh hoặc chưa tiêm phòng trước khi mang thai vẫn có nguy cơ nhiễm cao.

Đáng lưu ý, khi mắc thủy đậu trong thai kỳ, hệ miễn dịch suy giảm sinh lý khiến người mẹ dễ gặp biến chứng nặng như viêm phổi do virus (tỷ lệ không qua khỏi có thể lên tới 10-30% nếu không điều trị kịp thời), viêm não, suy đa tạng.

Không chỉ ảnh hưởng đến mẹ, thai nhi cũng đối mặt nhiều rủi ro. Nếu mắc bệnh trong 20 tuần đầu, thai có thể bị hội chứng thủy đậu bẩm sinh với các dị tật như sẹo da, teo chi, đục thủy tinh thể, chậm phát triển trí tuệ. Trường hợp mẹ mắc bệnh gần thời điểm sinh, trẻ sơ sinh có nguy cơ nhiễm trùng nặng do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện.

Việc điều trị thủy đậu ở thai phụ còn nhiều hạn chế. Dù thuốc kháng virus có thể giúp giảm triệu chứng và biến chứng cho mẹ, nguy cơ ảnh hưởng đến thai nhi vẫn khó kiểm soát hoàn toàn.

Để phòng bệnh, tiêm vaccine được xem là biện pháp hiệu quả nhất. Tuy nhiên, đây là vaccine sống giảm độc lực, phụ nữ không được tiêm trong thời gian mang thai. Các chuyên gia khuyến cáo nên hoàn thành tiêm chủng ít nhất một tháng trước khi có kế hoạch mang thai.

Từ thực tế lâm sàng, bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các bệnh truyền nhiễm tưởng nhẹ. Khi xuất hiện triệu chứng sốt, phát ban trong thai kỳ, người dân cần đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán và xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi.

Phương Anh

