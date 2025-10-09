Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Thái Lan từ chối đề nghị của ông Trump

  • Thứ năm, 9/10/2025 10:29 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định Thái Lan chỉ đặt lợi ích và chủ quyền quốc gia lên hàng đầu, bác bỏ đề nghị của ông Trump muốn làm trung gian hòa giải nước này với Campuchia.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã thẳng thừng bác bỏ đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Bangkok và Phnom Penh, đồng thời khéo léo giữ khoảng cách với nỗ lực của ông Trump trong việc tìm kiếm giải Nobel Hòa bình.

“Hiện nay, Tổng thống Mỹ chỉ có thể hữu ích nếu ông ấy thuyết phục được Campuchia đáp ứng các yêu cầu của Thái Lan”, ông Anutin nhấn mạnh khi được hỏi về khả năng ông Trump sẽ chủ trì lễ ký kết thỏa thuận hòa bình dự kiến diễn ra vào cuối tháng này.

Bloomberg ngày 8/10 cho biết, trước đó vào đầu năm 2025, sự can thiệp của ông Trump đã góp phần chấm dứt cuộc xung đột ngắn tại khu vực biên giới giữa hai nước.

Khi đó, ông chủ Nhà Trắng từng dọa sẽ ngừng các thỏa thuận thương mại của Mỹ với cả Thái Lan và Campuchia nếu hai bên không chấm dứt giao tranh.

Kế hoạch để ông Trump chủ trì lễ ký kết thỏa thuận hòa bình lần này từng được Politico tiết lộ, song Nhà Trắng từ chối bình luận.

“Tôi chỉ quan tâm đến lợi ích quốc gia, an toàn của người dân Thái Lan và chủ quyền đất nước. Ai được giải thưởng gì không liên quan đến điều Thái Lan cần phải làm”, ông Anutin khẳng định.

Trước đó, vào ngày 26/7, Tổng thống Donald Trump đã có cuộc điện đàm với lãnh đạo hai nước, cho biết cả Bangkok và Phnom Penh đều sẵn sàng đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Đến đầu tháng 8, Thái Lan và Campuchia đạt được thỏa thuận giảm căng thẳng dọc biên giới sau cuộc đàm phán tại Kuala Lumpur (Malaysia), với một văn kiện gồm 13 điểm được ký kết.

Lý do ông Trump muốn dự lễ ký kết hòa bình Thái - Campuchia

Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị chủ trì buổi lễ ký kết thỏa thuận hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tại Kuala Lumpur vào cuối tháng 10.

35:2105 hôm qua

Thái Lan tăng rào chắn, siết chặt kiểm soát biên giới với Campuchia

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 2/10 cho biết cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia đã nhất trí về nguyên tắc việc xây dựng hàng rào dọc biên giới Thái Lan - Campuchia.

14:55 3/10/2025

Thủ tướng Thái tự lái máy bay chở tạng hiến cứu 7 người

Trong vai trò phi công tình nguyện của Hội Chữ thập đỏ, Thủ tướng Thái Lan Anutin đích thân điều khiển chuyên cơ cá nhân chở nội tạng hiến đến tỉnh Loei, mang hy vọng sống cho 7 bệnh nhân.

09:27 3/10/2025

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

Phương Linh

xung đột Thái Lan Campuchia xung đột biên giới giải Nobel Hòa bình Donald Trump Mỹ Thái Lan Campuchia Thái Lan Campuchia ông Trump trung gian hòa giải thỏa thuận ngừng bắn

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

Đọc tiếp

Tong thong Trump va giac mo Nobel Hoa binh hinh anh

Tổng thống Trump và giấc mơ Nobel Hòa bình

1 giờ trước 10:00 9/10/2025

0

Tổng thống Trump nhiều năm theo đuổi giải Nobel Hòa bình, phần thưởng ông tin là “xứng đáng hơn ai hết”. Hành trình đó kéo dài suốt hai nhiệm kỳ, gắn liền với loạt tuyên bố hòa giải và cả những tranh cãi về cách ông kiến tạo hòa bình.

Ong Trump den Ai Cap vi Gaza hinh anh

Ông Trump đến Ai Cập vì Gaza

2 giờ trước 08:43 9/10/2025

0

Tổng thống Donald Trump cho biết ông có thể đến Ai Cập vào cuối tuần này, trong bối cảnh các nhà đàm phán của Mỹ đang nỗ lực hoàn tất thỏa thuận trao đổi con tin lấy lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý