Thái Lan từ chối đề nghị của ông Trump

Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định Thái Lan chỉ đặt lợi ích và chủ quyền quốc gia lên hàng đầu, bác bỏ đề nghị của ông Trump muốn làm trung gian hòa giải nước này với Campuchia.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã thẳng thừng bác bỏ đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Bangkok và Phnom Penh, đồng thời khéo léo giữ khoảng cách với nỗ lực của ông Trump trong việc tìm kiếm giải Nobel Hòa bình.

“Hiện nay, Tổng thống Mỹ chỉ có thể hữu ích nếu ông ấy thuyết phục được Campuchia đáp ứng các yêu cầu của Thái Lan”, ông Anutin nhấn mạnh khi được hỏi về khả năng ông Trump sẽ chủ trì lễ ký kết thỏa thuận hòa bình dự kiến diễn ra vào cuối tháng này.

Bloomberg ngày 8/10 cho biết, trước đó vào đầu năm 2025, sự can thiệp của ông Trump đã góp phần chấm dứt cuộc xung đột ngắn tại khu vực biên giới giữa hai nước.

Khi đó, ông chủ Nhà Trắng từng dọa sẽ ngừng các thỏa thuận thương mại của Mỹ với cả Thái Lan và Campuchia nếu hai bên không chấm dứt giao tranh.

Kế hoạch để ông Trump chủ trì lễ ký kết thỏa thuận hòa bình lần này từng được Politico tiết lộ, song Nhà Trắng từ chối bình luận.

“Tôi chỉ quan tâm đến lợi ích quốc gia, an toàn của người dân Thái Lan và chủ quyền đất nước. Ai được giải thưởng gì không liên quan đến điều Thái Lan cần phải làm”, ông Anutin khẳng định.

Trước đó, vào ngày 26/7, Tổng thống Donald Trump đã có cuộc điện đàm với lãnh đạo hai nước, cho biết cả Bangkok và Phnom Penh đều sẵn sàng đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Đến đầu tháng 8, Thái Lan và Campuchia đạt được thỏa thuận giảm căng thẳng dọc biên giới sau cuộc đàm phán tại Kuala Lumpur (Malaysia), với một văn kiện gồm 13 điểm được ký kết.