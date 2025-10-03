Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thủ tướng Thái tự lái máy bay chở tạng hiến cứu 7 người

  • Thứ sáu, 3/10/2025 09:27 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Trong vai trò phi công tình nguyện của Hội Chữ thập đỏ, Thủ tướng Thái Lan Anutin đích thân điều khiển chuyên cơ cá nhân chở nội tạng hiến đến tỉnh Loei, mang hy vọng sống cho 7 bệnh nhân.

Ông Anutin (thứ tư từ trái sang) đích thân lái máy bay vận chuyển nội tạng hiến tặng cho bệnh nhân phẫu thuật. Ảnh: Facebook/Anutin Charnvirakul.

Vào ngày 30/9, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã đích thân điều khiển chuyên cơ cá nhân bay tới tỉnh Loei (Đông Bắc Thái Lan) để tiếp nhận nội tạng hiến tặng, nhằm phục vụ ghép cứu sống ít nhất bảy bệnh nhân, Bangkok Post đưa tin.

Theo thông tin từ Cục Quan hệ Công chúng, ông Anutin hạ cánh xuống sân bay Loei lúc 12 giờ 15 phút để nhận các bộ phận được chuyển từ Bệnh viện Loei.

Đây là chuyến bay tình nguyện đầu tiên của ông trên cương vị thủ tướng, dù ông đã là phi công tình nguyện cho Hội Chữ thập đỏ Thái Lan từ năm 2014.

Người hiến tạng là một nam thanh niên 19 tuổi, quê huyện Chiang Khan (tỉnh Loei), được chẩn đoán chết não sau một vụ tai nạn. Nội tạng hiến gồm tim, gan, hai thận, giác mạc hai mắt và tuyến tụy, sẽ được chuyển đến Bệnh viện Đại học Chulalongkorn ở Bangkok để cứu sống ít nhất 7 bệnh nhân đang chờ ghép.

Đây là trường hợp hiến tạng thứ 20 của tỉnh Loei và là người hiến tạng thứ 141 trên toàn quốc.

Ông Anutin Charnvirakul, 58 tuổi, chính thức trở thành Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan sau cuộc bỏ phiếu tại quốc hội ngày 5/9. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống chính trị và kinh doanh khi cha ông từng là bộ trưởng, đồng thời là nhà sáng lập một tập đoàn xây dựng lớn. Ông Anutin được đào tạo bài bản cả về kỹ thuật tại Đại học Hofstra (Mỹ) và thương mại tại Đại học Thammasat (Thái Lan).

Ông bước vào chính trường từ năm 1996, từng đảm nhiệm các vị trí Thứ trưởng Y tế, Thứ trưởng Thương mại giai đoạn 2004-2005. Sau thời gian bị cấm hoạt động chính trị trong 5 năm, ông Anutin trở lại mạnh mẽ, giữ cương vị Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ, trước khi giành được sự ủng hộ để trở thành người đứng đầu chính phủ.

120 ngày thử lửa của Thủ tướng Thái Lan

Tròn 20 ngày sau khi được Hạ viện bầu làm Thủ tướng Thái Lan, tối 24/9, ông Anutin Charnvirakul cùng nội các đã tuyên thệ nhậm chức trước Quốc vương Maha Vajiralongkorn.

08:14 25/9/2025

Thủ tướng Thái Lan trình danh sách Nội các lên Hoàng gia

Danh sách Nội các mới mà Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã trình có 36 thành viên, bao gồm các chính trị gia cấp cao, chuyên gia pháp lý và chuyên gia các ngành khác.

07:30 17/9/2025

Thủ tướng Thái Lan kê khai khối tài sản 124 triệu USD

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã kê khai số tài sản trị giá 3,9 tỷ bath (124 triệu USD), bao gồm ba máy bay tư nhân, hai tàu cao tốc và một bất động sản cao cấp ở Bangkok.

08:04 10/9/2025

Phương Linh

