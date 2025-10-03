Thủ tướng Thái tự lái máy bay chở tạng hiến cứu 7 người

Trong vai trò phi công tình nguyện của Hội Chữ thập đỏ, Thủ tướng Thái Lan Anutin đích thân điều khiển chuyên cơ cá nhân chở nội tạng hiến đến tỉnh Loei, mang hy vọng sống cho 7 bệnh nhân.

Ông Anutin (thứ tư từ trái sang) đích thân lái máy bay vận chuyển nội tạng hiến tặng cho bệnh nhân phẫu thuật. Ảnh: Facebook/Anutin Charnvirakul.

Vào ngày 30/9, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã đích thân điều khiển chuyên cơ cá nhân bay tới tỉnh Loei (Đông Bắc Thái Lan) để tiếp nhận nội tạng hiến tặng, nhằm phục vụ ghép cứu sống ít nhất bảy bệnh nhân, Bangkok Post đưa tin.

Theo thông tin từ Cục Quan hệ Công chúng, ông Anutin hạ cánh xuống sân bay Loei lúc 12 giờ 15 phút để nhận các bộ phận được chuyển từ Bệnh viện Loei.

Đây là chuyến bay tình nguyện đầu tiên của ông trên cương vị thủ tướng, dù ông đã là phi công tình nguyện cho Hội Chữ thập đỏ Thái Lan từ năm 2014.

Người hiến tạng là một nam thanh niên 19 tuổi, quê huyện Chiang Khan (tỉnh Loei), được chẩn đoán chết não sau một vụ tai nạn. Nội tạng hiến gồm tim, gan, hai thận, giác mạc hai mắt và tuyến tụy, sẽ được chuyển đến Bệnh viện Đại học Chulalongkorn ở Bangkok để cứu sống ít nhất 7 bệnh nhân đang chờ ghép.

Đây là trường hợp hiến tạng thứ 20 của tỉnh Loei và là người hiến tạng thứ 141 trên toàn quốc.

Ông Anutin Charnvirakul, 58 tuổi, chính thức trở thành Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan sau cuộc bỏ phiếu tại quốc hội ngày 5/9. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống chính trị và kinh doanh khi cha ông từng là bộ trưởng, đồng thời là nhà sáng lập một tập đoàn xây dựng lớn. Ông Anutin được đào tạo bài bản cả về kỹ thuật tại Đại học Hofstra (Mỹ) và thương mại tại Đại học Thammasat (Thái Lan).

Ông bước vào chính trường từ năm 1996, từng đảm nhiệm các vị trí Thứ trưởng Y tế, Thứ trưởng Thương mại giai đoạn 2004-2005. Sau thời gian bị cấm hoạt động chính trị trong 5 năm, ông Anutin trở lại mạnh mẽ, giữ cương vị Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ, trước khi giành được sự ủng hộ để trở thành người đứng đầu chính phủ.