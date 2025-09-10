Thủ tướng Thái Lan kê khai khối tài sản 124 triệu USD

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã kê khai số tài sản trị giá 3,9 tỷ bath (124 triệu USD), bao gồm ba máy bay tư nhân, hai tàu cao tốc và một bất động sản cao cấp ở Bangkok.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: EPA

Ông Anutin (58 tuổi) đã kê khai tài sản với Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia theo yêu cầu đối với các quan chức chính phủ. Cơ quan này đã công khai bản kê khai của ông Anutin vào ngày 9/9.

Ngoài những tài sản nói trên, ông Anutin cũng liệt kê 1,09 tỷ baht tiền mặt và tiền gửi trong hơn 20 tài khoản ngân hàng.

Ông Anutin có các khoản đầu tư khoảng 655 triệu baht, và năm 2024 đã báo cáo thu nhập hơn 1,8 triệu baht.

Thủ tướng Thái Lan có một số giấy tờ sở hữu đất đai, bốn chiếc xe hơi hạng sang, 22 chiếc đồng hồ, 11 món đồ sứ Benjarong có niên đại từ thế kỷ 13...

Ông Anutin Charnvirakul - lãnh đạo Đảng Bhumjaithai, đảng lớn thứ ba trong Quốc hội - lên nắm quyền sau khi Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra vì vi phạm đạo đức.

Ông Anutin đã nhận được sự ủng hộ của Đảng Nhân dân để đổi lấy cam kết giải tán Quốc hội trong vòng bốn tháng, mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử và một cuộc trưng cầu dân ý công khai nhằm sửa đổi Hiến pháp.

Mặc dù ông khẳng định mình không đóng bất kỳ vai trò nào trong cuộc đua bầu Thượng viện mới vào năm 2024, nhưng theo các nhà phân tích chính trị, khoảng 75% thượng nghị sĩ mới có liên hệ với ông Anutin hoặc đảng Bhumjaithai.