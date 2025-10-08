Lý do ông Trump muốn dự lễ ký kết hòa bình Thái - Campuchia

Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị chủ trì buổi lễ ký kết thỏa thuận hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tại Kuala Lumpur vào cuối tháng 10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Thông tin trên được 4 nguồn tin giấu tên trong chính quyền và ngoại giao xác nhận, theo SCMP.

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh các nước Đông Nam Á kỳ vọng có thể đàm phán và nhận được nhượng bộ thuế quan từ phía Washington trong các cuộc gặp tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN, diễn ra ngày 26-28/10. Ông Trump cũng được cho là muốn tận dụng sự kiện để ghi nhận vai trò của mình trong việc chấm dứt xung đột khu vực.

Cuộc đụng độ biên giới kéo dài 5 ngày giữa Thái Lan và Campuchia hồi đầu tháng 8 đã khiến ít nhất 43 người thiệt mạng. Hai nước đã đồng ý hòa đàm sau khi ông Trump cảnh báo sẽ ngừng các cuộc thương lượng về thuế nếu không có lệnh ngừng bắn.

Theo các nguồn tin, ông Trump mong muốn có buổi lễ đặc biệt bên lề hội nghị ASEAN để thể hiện mình có vai trò khởi xướng tiến trình hòa bình. Trước đó, thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước đã được thiết lập ngày 7/8 với vai trò trung gian của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Một nguồn thạo tin ASEAN xác nhận: “Vâng. Đó là một trong những lý do ông Trump đến Kuala Lumpur”.

Ông Trump đang theo đuổi chiến dịch giành giải Nobel Hòa bình trong năm nay. Ông khẳng định đã chấm dứt 7 cuộc xung đột toàn cầu kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1.

Theo Politico, nguồn tin từ Nhà Trắng cũng xác nhận việc tổ chức buổi lễ ký kết là điều kiện để ông Trump tham dự hội nghị ASEAN. Trang này cũng dẫn các nguồn tin cho biết phía Mỹ đề nghị không có sự hiện diện của các quan chức Trung Quốc tại buổi lễ.

Tuy vậy, Washington không gây áp lực lên nước chủ nhà Malaysia về vấn đề này. “Buổi lễ ký kết có thể diễn ra, nhưng vẫn chưa được chốt”, nguồn tin thứ hai nói, bổ sung rằng còn phụ thuộc vào sự đồng thuận từ phía Thái Lan.

Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN năm nay được đánh giá là thu hút nhiều sự chú ý hơn thường lệ. Bên cạnh ông Trump, các nhà lãnh đạo khác như Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cũng dự kiến tham dự.

Các nước ASEAN được cho là sẽ tìm cách tổ chức các cuộc gặp song phương với ông Trump nhằm đạt thỏa thuận thương mại thuận lợi hơn, trong bối cảnh Mỹ áp mức thuế 10-40% đối với hàng hóa từ khu vực này kể từ tháng 8. Các nhà kinh tế dự báo tăng trưởng của Đông Nam Á có thể bị ảnh hưởng khi nhu cầu từ Mỹ giảm, buộc các quốc gia ASEAN phải tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới.