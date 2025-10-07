Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Gia đình con tin Israel kêu gọi trao Nobel Hòa bình cho ông Trump

  • Thứ ba, 7/10/2025 11:39 (GMT+7)
Gia đình các con tin Israel gửi thư đến Ủy ban Nobel Na Uy, kêu gọi trao giải Hòa bình cho ông Trump vì “quyết tâm và vai trò trung gian” của ông trong nỗ lực chấm dứt xung đột Gaza.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Tổ chức Gia đình các con tin và người mất tích, được thành lập với mục tiêu vận động trả tự do cho các công dân Israel đang bị giam giữ ở Gaza, cho biết trong thư gửi Ủy ban Nobel Na Uy ngày 6/10 rằng Tổng thống Trump đã “biến điều tưởng chừng không thể thành có thể”, theo AFP.

"Chúng tôi tha thiết kêu gọi Ủy ban Nobel xem xét trao giải cho Tổng thống Trump vì ông đã thề sẽ không nghỉ ngơi, không dừng lại cho đến khi con tin cuối cùng được trở về nhà", bức thư nhấn mạnh.

Nhóm cũng đánh giá cao kế hoạch hòa bình 20 điểm mà ông Trump vừa công bố nhằm chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza, đồng thời bảo đảm việc thả toàn bộ con tin.

“Trong năm qua, không một lãnh đạo hay tổ chức nào đóng góp nhiều cho hòa bình toàn cầu như Tổng thống Trump”, nội dung thư nêu rõ.

Theo kế hoạch này, ông Trump kêu gọi ngừng bắn toàn diện, thả con tin trong vòng 72 giờ kể từ khi đạt thỏa thuận, tiến hành giải giáp Hamas và để quân đội Israel rút dần khỏi khu vực. Một chính quyền chuyển tiếp hậu xung đột sẽ được giám sát bởi “Hội đồng Hòa bình” - cơ quan do chính ông Trump làm chủ tịch.

Đề xuất này đã nhận được sự ủng hộ ban đầu từ Israel cùng nhiều quốc gia Arab và Hồi giáo, được xem là nỗ lực ngoại giao lớn nhất của chính quyền Washington kể từ khi chiến sự bùng phát.

Trong các phát biểu gần đây, Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định ông “xứng đáng” được trao Nobel Hòa bình, nhấn mạnh rằng trong hai nhiệm kỳ, ông đã góp phần giải quyết “6 đến 7 cuộc xung đột lớn trên thế giới”.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng cơ hội của ông vẫn khá mong manh. Dù vậy, việc các gia đình con tin công khai kêu gọi trao Nobel Hòa bình cho ông Trump đã tạo nên làn sóng tranh luận sôi nổi trong dư luận quốc tế về cả vai trò thật sự của Mỹ trong nỗ lực hòa giải, lẫn cách thế giới nhìn nhận khái niệm “hòa bình” trong thời đại mới.

Phương Linh

