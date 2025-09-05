Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thái Lan sắp có Thủ tướng mới

  • Thứ sáu, 5/9/2025 11:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngày 5/9, quốc hội Thái Lan sẽ tiến hành bỏ phiếu chọn thủ tướng mới. Nếu được bầu, đây sẽ là vị thủ tướng thứ ba của nước này chỉ trong hai năm qua.

Lãnh đạo đảng Bhumjaithai kiêm ứng cử viên thủ tướng Anutin Charnvirakul trong ngày Quốc hội tiến hành bỏ phiếu chọn tân thủ tướng.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ ít ngày sau khi bà Paetongtarn Shinawatra, thủ tướng vừa nhậm chức hơn một năm, bị Tòa án Hiến pháp phế truất, nối tiếp số phận tương tự của người tiền nhiệm.

Việc bà Paetongtarn rời ghế quyền lực càng gây chấn động bởi bà là con gái của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra - nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng trong chính trường Thái Lan.

Trước thềm bỏ phiếu thủ tướng mới, đảng Pheu Thai thông báo đề cử ông Chaikasem Nitisiri - một luật sư kỳ cựu nhưng ít kinh nghiệm nội các - để đối đầu với ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai.

Ông Thaksin bất ngờ xuất ngoại

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra rời Bangkok trên chuyên cơ tư nhân, ngay trước cuộc bỏ phiếu chọn thủ tướng mới và phán quyết tòa án có thể buộc ông thụ án tù.

4 giờ trước

Quyền Thủ tướng Thái Lan muốn giải tán Hạ viện

Quyền thủ tướng Thái Lan đệ trình sắc lệnh giải tán Hạ viện lên Hoàng gia để tổ chức bầu cử, ngay sau khi lực lượng đối lập tuyên bố ủng hộ Đảng Bhumjaithai lập chính phủ mới.

44:2622 hôm qua

Cuộc đua giành ghế thủ tướng Thái Lan

Cuộc đua thành lập chính phủ mới ở Thái Lan ngày càng khốc liệt khi các đảng phái chính trị nhanh chóng tìm kiếm liên minh ngay sau khi bà Paetongtarn Shinawatra bị phế truất.

06:19 31/8/2025

Phương Linh

