Thái Lan sắp có Thủ tướng mới

Ngày 5/9, quốc hội Thái Lan sẽ tiến hành bỏ phiếu chọn thủ tướng mới. Nếu được bầu, đây sẽ là vị thủ tướng thứ ba của nước này chỉ trong hai năm qua.

Lãnh đạo đảng Bhumjaithai kiêm ứng cử viên thủ tướng Anutin Charnvirakul trong ngày Quốc hội tiến hành bỏ phiếu chọn tân thủ tướng.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ ít ngày sau khi bà Paetongtarn Shinawatra, thủ tướng vừa nhậm chức hơn một năm, bị Tòa án Hiến pháp phế truất, nối tiếp số phận tương tự của người tiền nhiệm.

Việc bà Paetongtarn rời ghế quyền lực càng gây chấn động bởi bà là con gái của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra - nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng trong chính trường Thái Lan.

Trước thềm bỏ phiếu thủ tướng mới, đảng Pheu Thai thông báo đề cử ông Chaikasem Nitisiri - một luật sư kỳ cựu nhưng ít kinh nghiệm nội các - để đối đầu với ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai.