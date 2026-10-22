Tesla mất gần một nửa lợi nhuận

Tesla vừa trải qua quý III/2026 không mấy thuận lợi khi lợi nhuận ròng giảm mạnh gần một nửa, liên quan đến những khoản chi tiêu lớn cho robot hình người và sáng kiến AI.

Doanh thu quý III/2026 của Tesla gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận ròng giảm mạnh 43%. Dù vậy, kết quả này vẫn cao hơn dự báo của các chuyên gia Phố Wall, theo Reuters.

Thách thức của Tesla

Theo tài liệu trình bày kết quả kinh doanh của Tesla, doanh thu công ty đạt 28,24 tỷ USD . Đối với mảng kinh doanh cốt lõi ôtô, doanh thu quý III giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 20,56 tỷ USD . Doanh thu mảng năng lượng giảm 16%, còn 2,88 tỷ USD .

Tuy nhiên, mức tăng trưởng ở mảng dịch vụ và các hoạt động kinh doanh khác của Tesla đã phần nào bù đắp cho sự sụt giảm trên, với doanh thu mảng này đạt 4,61 tỷ USD , tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025.

Tesla cho biết doanh thu và lợi nhuận ảm đạm của mảng ôtô xuất phát từ việc giá bán trung bình của xe giảm trong quý, cùng những khó khăn trong việc bảo đảm nguồn cung pin để sản xuất đủ xe đáp ứng lượng đơn hàng tồn đọng. Đầu tháng này, Tesla công bố số lượng xe bàn giao trong quý III đạt 486.532 chiếc, thấp hơn khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Quý III/2026, lợi nhuận ròng thuộc về các cổ đông phổ thông giảm mạnh 29%, xuống còn 787 triệu USD , tương đương 22 cent/cổ phiếu. Vào cùng thời điểm năm trước, chỉ tiêu này đạt đến 1,1 tỷ USD , tương đương 32 cent/cổ phiếu.

Ở thị trường quốc tế, doanh số ôtô tại Canada, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Australia đạt mức cao kỷ lục trong quý III.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng tại các thị trường cốt lõi của công ty gần đây khá khiêm tốn, trong bối cảnh các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc như BYD và Xiaomi ngày càng được ưa chuộng tại châu Á và châu Âu nhờ những mẫu xe điện có giá phải chăng và đổi mới về công nghệ. Tesla cũng chịu tác động từ chương trình tín dụng thuế liên bang dành cho xe điện kết thúc vào năm ngoái.

Các chuyên gia nhận định biên lợi nhuận suy giảm cũng phản ánh mức chi tiêu tăng mạnh cho robot hình người Optimus và các sáng kiến trí tuệ nhân tạo (AI) khác. Chi phí vốn (CAPEX) trong quý tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước lên 3,73 tỷ USD . Riêng dòng tiền tự do giảm 62% so với cùng kỳ xuống 1,53 tỷ USD .

CHI PHÍ VỐN (CAPEX) CỦA SPACEX, TESLA TĂNG MẠNH Nguồn: LSEG, Reuters. Nhãn Quý I/2026 Quý II/2026 Quý III/2026 Quý IV/2026 SpaceX tỷ USD 10.1 18.4 19.6 37.5 Tesla

2.5 5.8 4.73 9

Tesla cho biết mức độ sử dụng hệ thống hỗ trợ lái xe FSD (Supervised), một hệ thống lái xe tự động một phần được công ty bán với giá 99 USD /tháng tại Mỹ, đã tăng 20 điểm % so với quý II. Số lượng thuê bao FSD đang hoạt động tăng 67% so với cùng kỳ năm trước lên 1,74 triệu.

"Chúng tôi tin rằng FSD đang góp phần thúc đẩy nhu cầu tại các thị trường đã triển khai hệ thống này, đồng thời công ty cũng tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý để được cấp phép tại những thị trường khác", Tesla trình bày trong tài liệu.

Ashok Elluswamy, Phó chủ tịch phụ trách hệ thống Autopilot của Tesla, cho biết trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh rằng công ty dự kiến cung cấp quyền truy cập vào hệ thống FSD (Unsupervised) sắp ra mắt cho một số xe của khách hàng vào khoảng quý II năm sau.

Hiện, Tesla đang thử nghiệm Cybercab, mẫu xe hai chỗ ngồi màu đồng được thiết kế để hoạt động như taxi tự hành, nhưng hiện chưa bán cho khách hàng cá nhân. Trong cuộc họp, Elon Musk nói phần lớn hoạt động liên quan đến Cybercab về cơ bản sẽ do Tesla sở hữu và vận hành theo mô hình dịch vụ vận tải.

Mẫu xe Cybercab được trưng bày tại Triển lãm ôtô Paris, Pháp vào tháng 10. Ảnh: Reuters.

Giám đốc Tài chính Vaibhav Taneja tiết lộ Tesla có kế hoạch đưa Cybercab đến các thành phố khác trong năm nay, đồng thời chú trọng các chi phí vận hành như bảo dưỡng, sạc pin và vệ sinh xe.

Đáng chú ý, Musk cho biết đội xe Robotaxi không người lái sẽ bắt đầu đóng góp vào kết quả tài chính của Tesla trong năm 2027. Theo Sở Giao thông Cơ giới bang Texas, đội xe này hiện gồm 362 chiếc Model Y Robotaxi và 449 chiếc Cybercab được cấp phép hoạt động không người lái tại bang.

"Tôi nghĩ tác động sẽ bắt đầu trở nên rõ rệt trong quý II/2027, sau đó có thể trở thành yếu tố lớn trong quý III/2027 hoặc quý IV/2027", Musk nói.

Một trong những khoản đầu tư lớn khác của Tesla là nhà máy bán dẫn đang được xây dựng tại hạt Grimes, bang Texas, cùng SpaceX và Intel. Quan hệ hợp tác với SpaceX, cùng những lĩnh vực có liên quan khác, trong đó có kế hoạch làm mới mẫu Roadster vừa được Tesla công bố, đã làm gia tăng đồn đoán rằng kế hoạch sáp nhập các công ty của Elon Musk sẽ tạo nên quy mô mang tính lịch sử.

Khả năng sáp nhập của Tesla với SpaceX

Vào ngày 20/10, tỷ phú Elon Musk cho biết việc sáp nhập Tesla và SpaceX là một "ý tưởng hay", đồng thời nói rằng 2 công ty đã thành lập các ủy ban đặc biệt để thảo luận về thương vụ. Nhưng một ngày sau, trong cuộc họp trực tuyến với các nhà phân tích, ông lại không chia sẻ thêm thông tin về thương vụ này.

Thương vụ sáp nhập trên dự kiến tạo ra "một công ty duy nhất" giữ vai trò trung tâm trong tầm nhìn dài hạn của Musk, với hệ sinh thái công nghệ và sản xuất tích hợp trải rộng trên các lĩnh vực AI, năng lượng, robot, truyền thông và giao thông vận tải, cả trên trái đất lẫn ngoài không gian.

Dù vậy, các nhà đầu tư cũng đặt ra những câu hỏi liệu các lĩnh vực mà Tesla đang đầu tư sẽ trở thành những mảng kinh doanh có khả năng thương mại hóa hay không, đặc biệt trong bối cảnh kế hoạch triển khai dịch vụ taxi tự hành chậm hơn những gì Musk từng cam kết.

Mảng năng lượng gần đây đóng vai trò bù đắp cho hoạt động kinh doanh ôtô của Tesla, vốn vẫn chịu sự giám sát chặt chẽ khi các đối thủ trên toàn cầu liên tục tung ra những mẫu xe mới và có giá rẻ hơn. Tesla hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào 2 dòng xe Model 3 và Model Y đã có mặt trên thị trường từ lâu.

"Thương vụ sáp nhập vẫn phải vượt qua nhiều rào cản, nhưng các số liệu kinh doanh công bố gần đây khiến cơ sở tài chính của thương vụ trở nên khả quan", Thomas Monteiro, nhà phân tích cấp cao tại Investing.com, nhận định.