Elon Musk trở lại vị trí 'tỷ phú nghìn tỷ USD'

Sau khi cổ phiếu của cả 2 công ty SpaceX và Tesla tăng giá trong phiên giao dịch đầu tuần này, Elon Musk đã chính thức lấy lại danh hiệu "tỷ phú nghìn tỷ USD".

Ngày 5/10 (giờ Mỹ), tài sản ròng của tỷ phú Elon Musk một lần nữa vượt mốc 1.000 tỷ USD , tăng 30,6 tỷ USD so với cuối tuần trước, đặc biệt khi cổ phiếu của SpaceX và Tesla tăng giá. Diễn biến này giúp vị tỷ phú công nghệ Mỹ trở lại vị trí người sở hữu tài sản trên 1.000 tỷ USD , theo Forbes.

Cổ phiếu Tesla tiếp tục tăng hơn 1% vào sáng thứ Hai (giờ Mỹ), trong khi cổ phiếu SpaceX tăng mạnh hơn, trên 5%, lên 167 USD /cổ phiếu.

Hiện tại, Elon Musk vẫn là người giàu nhất thế giới, trong khi ông chủ Amazon Jeff Bezos xếp thứ 2 với khoảng cách rất xa, sở hữu tài sản ròng 371,5 tỷ USD .

Musk trước đó đã trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu tài sản ròng 1.000 tỷ USD vào tháng 6, sau khi cổ phiếu SpaceX bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq. Tuy nhiên, ông đã mất vị trí này chỉ vài ngày sau đó do giá cổ phiếu SpaceX và Tesla giảm mạnh.

Các chuyên gia phân tích của Morgan Stanley đang khuyến nghị nhà đầu tư mua cổ phiếu SpaceX trước chuyến bay thử nghiệm tiếp theo của tên lửa Starship, cũng như trước khi SpaceX công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý III, dự kiến vào cuối tháng 10, theo CNBC.

Starship là tàu vũ trụ thế hệ mới của SpaceX và là tên lửa lớn nhất từng được chế tạo. Hệ thống này được thiết kế để có thể tái sử dụng hoàn toàn, trong đó cả tầng trên và tầng đẩy đều có khả năng hạ cánh an toàn trở lại trái đất. Starship được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá cho hoạt động kinh doanh của SpaceX, đưa các vệ tinh Starlink của công ty lên quỹ đạo, đồng thời vận chuyển hàng hóa và phi hành đoàn cho các công ty và cơ quan khác.

Các chuyên gia phân tích nhận định nếu SpaceX thử nghiệm hệ thống "bắt giữ để đón tầng trên" của Starship trong chuyến bay thử tiếp theo, đây có thể là chất xúc tác tích cực lớn nhất kể từ khi IPO. Trong những chuyến bay thử trước, tầng trên của Starship đã thực hiện các vụ hạ cánh xuống biển, nhưng chưa chứng minh được khả năng tái sử dụng.

Ngoài ra, SpaceX cũng đang hưởng lợi từ mảng kinh doanh trí tuệ nhân tạo (AI), sau thời gian công ty mua lại xAI của Musk vào năm ngoái và mở rộng hoạt động thông qua thương vụ mua lại Cursor. Mô hình Grok do công ty tự phát triển chưa thể tạo được đột phá so với các mô hình hàng đầu của OpenAI và Anthropic, nhưng SpaceX đang tạo ra nguồn doanh thu đáng kể nhờ cho các công ty như Google và Anthropic thuê năng lực tính toán.

Cuối tuần qua, Musk cho biết SpaceXAI sẽ đổi tên thành "SpaceXSI", dựa trên tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng trí tuệ nhân tạo (AI) giờ đây nên được gọi là siêu trí tuệ (super intelligence).

Trên phương diện khác, Musk đang duy trì mối quan hệ gần gũi với chính quyền Tổng thống Trump, qua đó giúp hoạt động kinh doanh của ông hưởng lợi đáng kể.

Hôm 30/9, Lầu Năm Góc bổ nhiệm Musk làm đồng trưởng nhóm của Project Meridian, một sáng kiến nhằm xác định các loại vũ khí, công nghệ và năng lực quân sự mà Mỹ có thể cần trong các cuộc chiến tương lai. SpaceX thu về một phần đáng kể doanh thu từ chính phủ Mỹ từ các hợp đồng quốc phòng. Theo FedScout, công ty đã nhận hơn 12,7 tỷ USD từ các hợp đồng với Bộ Quốc phòng Mỹ cho đến nay.

Cũng trong tuần trước, Musk xuất hiện cùng ông Trump và các lãnh đạo khác trong lĩnh vực AI tại Nhà Trắng, khi Tổng thống Mỹ công bố một thỏa thuận mới về AI. Văn bản này đưa ra một số nguyên tắc nhằm giúp bảo đảm AI được phát triển một cách có trách nhiệm. Tuy nhiên, ông Trump mô tả đây chỉ là một thỏa thuận mang tính ràng buộc về mặt đạo đức. Với độ dài khoảng 300 từ, thỏa thuận không đưa ra bất kỳ biện pháp kiểm soát đáng kể hay quy định chi tiết nào đối với ngành.