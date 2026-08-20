Lý do Elon Musk khao khát chinh phục sao Hỏa

Đằng sau triết lý đầu tư của Warren Buffett, tham vọng chinh phục sao Hỏa của Elon Musk hay đế chế truyền hình của Oprah Winfrey là những cuốn sách ít nhiều đã thay đổi họ.

Sách đã có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời, cách tư duy và sự nghiệp của nhiều nhà đầu tư, lãnh đạo và doanh nhân hàng đầu thế giới. Có cuốn sách giúp Warren Buffett hình thành tư duy đầu tư, đặt nền móng cho con đường trở thành một trong những doanh nhân thành đạt nhất thế giới. Một cuốn khác lại tác động đến cách nhìn nhận cuộc sống của Oprah Winfrey, góp phần định hình chương trình truyền hình đặc trưng đưa tên tuổi bà đến với hàng triệu khán giả.

CNBC đã tổng hợp 5 cuốn sách mà 5 tỷ phú cho rằng từng làm thay đổi cách họ sống, suy nghĩ hoặc làm việc. Từ tiểu thuyết, khoa học viễn tưởng đến sách phát triển bản thân, những tác phẩm này đã góp phần định hình tư duy và sự nghiệp của một số nhân vật nổi bật nhất thời đại.

Nền móng cho triết lý đầu tư của Warren Buffett

Năm 19 tuổi, Warren Buffett tình cờ mua The Intelligent Investor (tựa Việt: Nhà đầu tư thông minh) của Benjamin Graham và sau đó đọc lại cuốn sách khoảng nửa tá lần. Ông cho biết tác phẩm này đã truyền cảm hứng và hình thành triết lý đầu tư mà ông vẫn sử dụng cho đến ngày nay.

Xuất bản năm 1949, cuốn sách trình bày triết lý "đầu tư giá trị", tức tìm mua những cổ phiếu đang bị thị trường định giá thấp hơn giá trị thực. Benjamin Graham, người được xem là một trong những nhà đầu tư xuất chúng trong lịch sử, chỉ ra những nguyên tắc cơ bản để đánh giá cơ hội đầu tư vào một cổ phiếu cũng như nhận diện sức khỏe nền tảng của một doanh nghiệp.

"Cuốn sách đã thay đổi cuộc đời tôi. Cuốn sách của Graham mang đến cho tôi một triết lý đầu tư nền tảng, hợp lý và có ý nghĩa. Ông dạy tôi cách suy nghĩ về thị trường chứng khoán. Ông dạy tôi rằng thị trường không tồn tại để chỉ dẫn cho tôi, mà là để phục vụ tôi", Buffett từng nói.

Sau này, Graham trở thành người hùng và cũng là người thầy của Buffett.

Oprah Winfrey thay đổi cách làm truyền hình nhờ một bài học về "ý định"

Oprah Winfrey đọc The Seat of the Soul (tạm dịch: Nơi ngự trị của tâm hồn) của Gary Zukav ngay sau khi cuốn sách được xuất bản, chỉ vài năm sau khi bà bắt đầu dẫn chương trình The Oprah Winfrey Show.

Cuốn sách nhìn nhận sự tiến hóa của con người dưới góc độ khoa học, tâm linh và triết học, đồng thời khuyến khích độc giả sống đúng với bản thân. Zukav cho rằng việc suy ngẫm sâu sắc về những ý định và động cơ của chính mình có thể giúp mỗi người tìm thấy ý nghĩa cũng như mục đích sống, từ đó có cái nhìn tích cực hơn về thế giới và cải thiện cách tương tác với những người xung quanh.

Trước khi đọc cuốn sách, Winfrey cho biết bà từng là người luôn muốn làm hài lòng người khác, "kiểu phụ nữ muốn làm tất cả những gì mọi người mong tôi làm". Tuy nhiên, có một bài học trong The Seat of the Soul đã theo bà từ lần đọc đầu tiên: sức mạnh của ý định.

Ý tưởng này đã thay đổi cách Winfrey xây dựng chương trình. Bà muốn mỗi cuộc phỏng vấn và mỗi nội dung đều phải có một "sợi chỉ của sự thật" xuyên suốt, đồng thời truyền tải một ý tưởng lớn hơn thay vì chỉ đơn thuần chiều theo thị hiếu khán giả.

Cuốn sách cũng ảnh hưởng đến những lựa chọn của Winfrey trong đời sống cá nhân. Khi trở nên thành công, những người anh em họ hay bạn học cũ thường tìm đến bà khi cần giúp đỡ. Ban đầu, Winfrey rất khó nói "không" trước những lời đề nghị như vậy. Nhưng sau đó, bà cho biết "nguyên tắc về ý định thực sự đã cứu tôi và thay đổi hướng đi cuộc đời tôi".

"Tôi bắt đầu đưa ra quyết định dựa trên điều mình thực sự muốn hướng tới, thay vì chỉ dựa trên việc người khác muốn tôi làm gì hoặc tôi nghĩ điều gì sẽ khiến họ hài lòng", Winfrey chia sẻ.

Cảm hứng chinh phục sao Hỏa của Elon Musk từ tiểu thuyết giả tưởng

Elon Musk từng gọi bộ tiểu thuyết Foundation (tạm dịch: Nền tảng) của Isaac Asimov là một loạt sách "tuyệt vời" và cho biết ông đã đọc lại nhiều lần. Theo Musk, bộ sách này “có ý nghĩa nền tảng đối với sự ra đời của SpaceX”.

Bộ truyện khoa học viễn tưởng gồm 7 cuốn kể về một giáo sư toán học có tầm nhìn xa, người dự đoán sự sụp đổ của một đế chế thiên hà. Khi một thời kỳ đen tối bao trùm nền văn minh, ông xây dựng kế hoạch đưa các thuộc địa khoa học đến những hành tinh xa xôi nhằm giúp nhân loại đối phó với thảm họa không thể tránh khỏi.

Musk từng nói: "Bài học tôi rút ra từ đó là chúng ta nên cố gắng thực hiện những hành động có khả năng kéo dài sự tồn tại của nền văn minh, giảm thiểu khả năng xảy ra một thời kỳ đen tối và rút ngắn thời gian của thời kỳ đó nếu nó thực sự xảy ra".

Những cuốn sách của Asimov cũng giúp Musk hình thành quan điểm rằng các nền văn minh vận động theo những chu kỳ. Đây là một trong những ý tưởng thôi thúc ông theo đuổi tham vọng đưa sự sống của con người lên sao Hỏa.

"Xét việc đây là lần đầu tiên trong 4,5 tỷ năm lịch sử mà nhân loại có khả năng mở rộng sự sống ra ngoài Trái Đất, có lẽ chúng ta nên hành động khi cánh cửa vẫn đang mở, thay vì cho rằng nó sẽ còn mở trong một thời gian dài", Musk nói.

Richard Branson học cách "ngừng lớn" từ Peter Pan

Từ khi còn nhỏ, Richard Branson đã yêu thích nhân vật Peter Pan trong tiểu thuyết Peter Pan của J.M. Barrie. Xuất bản năm 1911, tác phẩm kể về cậu bé tinh nghịch Peter Pan, người bay cùng một cô bé và những người anh em của cô đến vùng đất kỳ diệu Neverland, nơi họ trải qua hàng loạt cuộc phiêu lưu. Peter Pan - cậu bé không bao giờ lớn - về sau trở thành biểu tượng của tuổi trẻ vĩnh cửu.

Branson cho biết đây chính là cuốn sách đã thay đổi cuộc đời ông. Nhà sáng lập Virgin cho rằng phần lớn thành công của mình đến từ việc "suy nghĩ như một đứa trẻ", luôn cố gắng nhìn thấy cơ hội ở những nơi người khác chỉ nhìn thấy trở ngại.

"Tôi đã nhận được rất nhiều cảm hứng từ cuốn sách. Tôi chưa bao giờ thực sự muốn trưởng thành và tôi luôn muốn được bay", Branson nói trong một cuộc phỏng vấn với Thrive Global.

Sau này, Branson thành lập một hãng hàng không và cả công ty du lịch vũ trụ Virgin Galactic.

Meg Whitman và nghệ thuật lựa chọn nơi để cạnh tranh

Khi đọc Playing to win: How strategy really works (tựa Việt: Đã chơi phải thắng - Cách xây dựng chiến lược thành công) của A.G. Lafley, cựu CEO HP Meg Whitman lập tức đưa những bài học trong cuốn sách vào công việc.

Lafley, cựu CEO của Procter & Gamble (P&G), đưa ra 5 câu hỏi nhằm giúp các nhà lãnh đạo vượt lên trước đối thủ. Theo tác giả, cách tiếp cận này từng góp phần hỗ trợ nhiều thương hiệu của P&G như Olay, Bounty, Gillette, Swiffer và Febreze, đồng thời có thể giúp mỗi người đưa ra những lựa chọn phù hợp hơn trên hành trình hướng tới các mục tiêu chiến lược lớn.

Với Whitman, cuốn sách không chỉ dừng lại ở những nguyên tắc trên giấy. Sau khi đọc, bà nhanh chóng áp dụng những bài học này vào công việc và tổ chức lại toàn bộ công ty xoay quanh tư duy chơi để chiến thắng.

Whitman đánh giá cách tiếp cận này dễ hiểu nhưng đồng thời buộc doanh nghiệp phải đưa ra những lựa chọn khó khăn, đặc biệt là quyết định đâu là nơi nên cạnh tranh và đâu là nơi không nên tham gia.

"Khái niệm về việc nên chơi ở đâu - quốc gia nào, phân khúc thị trường nào, sản phẩm nào - và không nên chơi ở đâu vì chúng ta không thể làm điều đó một cách có lợi nhuận, đã trở thành một nguyên tắc kỷ luật rất hữu ích", Whitman nói.

Theo cách tiếp cận của Whitman, chiến lược không đơn giản là cố gắng hiện diện ở mọi thị trường hay theo đuổi mọi cơ hội. Quan trọng hơn, doanh nghiệp phải biết lựa chọn cuộc chơi phù hợp với năng lực và khả năng tạo ra lợi nhuận, đồng thời đủ kỷ luật để bước ra khỏi những nơi mình không có lợi thế.