Cựu Chủ tịch Tesla: Đọc sách là điều quan trọng nhất cho sự nghiệp

Jon McNeill, cựu Chủ tịch Tesla, duy trì thói quen đọc 1,5 giờ mỗi ngày và cho rằng đây là một trong những việc quan trọng nhất mỗi người có thể làm cho sự nghiệp.

Jon McNeill từng có cơ hội làm việc trực tiếp với những lãnh đạo nổi tiếng nhất giới công nghệ và kinh doanh. Ông là Chủ tịch Tesla dưới thời Elon Musk, sau đó giữ vị trí COO tại Lyft, và hiện là đồng sáng lập kiêm CEO DVx Ventures.

Sau nhiều năm làm việc với các CEO hàng đầu, McNeill nhận thấy một thói quen xuất hiện ở nhiều người thành công là đọc sách thường xuyên.

“Đọc sách có lẽ là điều quan trọng nhất bạn có thể làm”, McNeill nói với Fortune.

Ông nhắc đến Warren Buffett, người từng cho biết dành tới 80% thời gian trong ngày để đọc, và Elon Musk, người từ lâu coi sách là một nguồn kiến thức quan trọng.

McNeill sau đó đưa thói quen này vào lịch sinh hoạt của mình. Ông dành khoảng 1,5 giờ mỗi ngày để đọc sách.

“Tôi cảm thấy việc đọc mỗi ngày thực sự làm mới đầu óc vào mỗi buổi sáng và giúp tôi duy trì sự tập trung theo cách mà trước đây tôi không có”, ông nói.

Đọc sách để đặt câu hỏi tốt hơn

Khi Fortune phỏng vấn McNeill đầu năm nay, ông đang đọc 1929 của Andrew Ross Sorkin và The Sales Acceleration Formula của Mark Roberge, cuốn sách về cách mở rộng quy mô doanh nghiệp.

McNeill cũng vừa xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình, The Algorithm, kể về những chiến lược lãnh đạo ông học được trong thời gian làm việc dưới quyền Musk.

Với McNeill, đọc sách không chỉ nhằm tích lũy thêm kiến thức. Ông cho rằng thói quen này khiến mình tò mò hơn và đặt ra những câu hỏi tốt hơn. Điều đó từng giúp ông xây dựng một số mối quan hệ quan trọng trong sự nghiệp.

McNeill tự nhận mình là người hướng nội, lớn lên tại một cộng đồng nông nghiệp nhỏ ở Nebraska. Nhưng ông sớm nhận ra rằng đặt câu hỏi là một cách hiệu quả để bắt chuyện với người khác.

“Mọi người thích nói về bản thân. Vì vậy, nếu bạn hỏi họ về chính họ, bạn có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện”, ông nói.

Năm 2015, khi được cựu COO Meta Sheryl Sandberg giới thiệu với Musk, McNeill không cố thuyết phục Musk về năng lực của mình. Ông đặt một câu hỏi: “Vấn đề lớn nhất đang khiến ông mất ngủ lúc này là gì?”.

Câu hỏi mở ra cuộc trò chuyện kéo dài 2 giờ và sau đó đưa McNeill đến với Tesla. Ông làm việc tại đây từ năm 2015 đến 2018.

Một tình huống tương tự xảy ra khi McNeill gặp Mary Barra, CEO General Motors. Ông hỏi về thách thức lớn nhất của GM và nhận được câu trả lời là sản xuất pin. Cuộc trò chuyện đó trở thành tiền đề cho mối quan hệ giúp McNeill sau này gia nhập hội đồng quản trị của hãng xe Mỹ.

“Tôi không nghĩ đến việc tạo dựng tên tuổi hay xây dựng mạng lưới quan hệ. Tôi thực sự thích mọi người và thích giải quyết vấn đề. Hai điều đó thường đi cùng nhau và khiến bạn trở nên hữu ích với người khác”, McNeill nói.

Thói quen đang mai một

Theo khảo sát năm 2025 của JPMorgan với hơn 100 tỷ phú, đọc sách là thói quen phổ biến nhất được nhóm này nhắc đến khi nói về thành công.

Trong khi đó, thói quen đọc sách ở Mỹ đang suy giảm. Theo YouGov, 2/5 người Mỹ không đọc một cuốn sách nào trong năm 2025. Nhóm 18-29 tuổi đọc trung bình 5,8 cuốn, thấp nhất trong các nhóm tuổi.

Một khảo sát khác của Walton Family Foundation cho thấy 35% người thuộc Gen Z tham gia khảo sát không thích đọc sách và 42% hiếm khi hoặc không bao giờ đọc sách để giải trí.

McNeill cho rằng đọc sách có giá trị với sự nghiệp vì nó giúp con người phát triển khả năng suy nghĩ và đặt câu hỏi. Với ông, đây là thói quen đáng duy trì ngay cả khi công việc và công nghệ thay đổi.

Với những người trẻ đang lo lắng trước những biến động của thị trường lao động do AI, lời khuyên của McNeill là: “Đừng hoảng sợ. Cứ bình tĩnh đi qua giai đoạn này, rồi bạn sẽ ổn”.