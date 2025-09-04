Ten Hag bị vạch trần

Truyền thông Đức tiết lộ phản ứng gay gắt từ các nhân viên Bayer Leverkusen, chỉ trích phong cách huấn luyện và mối quan hệ lạnh nhạt của Erik ten Hag với cầu thủ và ban huấn luyện.

Ten Hag bị quay lưng chỉ trong thời gian ngắn làm việc ở Leverkusen.

Quãng thời gian ngắn ngủi của Ten Hag tại BayArena bị chỉ trích nặng nề. Tờ Bild không ngần ngại tuyên bố danh sách sai lầm của Ten Hag đã quá dài chỉ sau 3 trận đấu chính thức. Phản ứng từ các nhân viên hậu trường của Leverkusen dành cho Ten Hag cũng không tốt.

Các nhân viên lâu năm tại câu lạc bộ xếp Ten Hag vào danh sách những huấn luyện viên tệ nhất trong lịch sử đội bóng, sau khi ông "không thể truyền đạt bất kỳ ý tưởng nào" cho nhóm cầu thủ mới.

"Không ai biết phải làm gì", tờ Bild cho hay. "Ngay cả khi dẫn trước 3-1 trước Werder Bremen, Leverkusen cũng không có một kế hoạch thi đấu rõ ràng. Chỉ là những pha hành động cá nhân, không có chiến thuật nào cả".

Ngoài ra, các cầu thủ cũng bối rối khi Ten Hag coi những bài tập chống đẩy dường như quan trọng không kém các bài tập chạy hay chuyền bóng. Báo cáo tiếp tục chỉ ra mối quan hệ giữa Ten Hag và các nhân viên cũng như cầu thủ trở nên căng thẳng và ông không thể kết nối với bất kỳ ai.

Thực tế, mức độ bất mãn của các nhân viên lớn đến nỗi có người cho rằng Leverkusen có lẽ đã chờ đợi quá lâu mới quyết định sa thải Ten Hag. Trong hè 2025, Granit Xhaka được cho là có mâu thuẫn với HLV Ten Hag nên nhanh chóng rời Leverkusen.

Về mặt tài chính, Leverkusen trả cái giá cực đắt. Ten Hag còn hợp đồng đến năm 2027 và nhận khoảng 5 triệu euro tiền đền bù, cộng thêm lương hai tháng làm việc. Tổng chi phí xấp xỉ 6 triệu euro - tương đương 100.000 euro cho mỗi ngày tại nhiệm. Một con số phơi bày mức độ thất bại của mối lương duyên ngắn ngủi.