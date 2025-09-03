Leverkusen nhắm Raul Gonzalez thay thế Ten Hag

Raul Gonzalez lọt vào danh sách rút gọn cho ghế HLV Bayer Leverkusen trong khi CLB nước Đức đang cân nhắc các ứng viên để thay thế Erik Ten Hag.

Raul Gonzalez có cơ hội tỏa sáng như Xabi Alonso.

Ten Hag chỉ trụ lại trên băng ghế chỉ đạo của Bayer Leverkusen đúng ba trận, trước khi bị sa thải - lần thứ hai liên tiếp sau khi rời Manchester United. Cái bóng quá lớn và tầm ảnh hưởng mạnh mẽ mà Xabi Alonso để lại khiến chiến lược gia người Hà Lan không thể vượt qua.

Kể từ cuối tuần qua, ban lãnh đạo Leverkusen bắt đầu tìm kiếm người kế nhiệm. Họ muốn thận trọng và sẽ không đưa ra quyết định vội vàng.

Hiện tại, Leverkusen xem xét ba ứng viên, trong đó có Raul cho vị trí HLV của đội bóng từng vô địch Bundesliga mùa 2023/24. Cựu HLV của Castilla được nhắc đến trong nhiều cuộc họp giữa ban điều hành CLB và bộ phận thể thao.

Danh sách này còn có Edin Terzic - HLV trưởng của Borussia Dortmund mùa 2023/24, cùng Marco Rose - HLV trưởng RB Leipzig và từng dẫn dắt nhiều đội bóng khác. Chưa có quyết định nào được đưa ra, bởi việc Bundesliga tạm nghỉ do lịch thi đấu quốc tế giúp ban lãnh đạo có thêm thời gian phân tích kỹ lưỡng, tránh lặp lại sai lầm như với Ten Hag.

Raul vốn rất am hiểu Bundesliga từ quãng thời gian thi đấu cho Schalke 04. Uy tín của cựu HLV Castilla tại Đức vẫn được đánh giá rất cao, và ông từng nhiều lần nhận được lời mời từ các đội bóng khác, nhưng hoàn cảnh chưa bao giờ đủ phù hợp để "Chúa nhẫn" gật đầu.

Cần nhắc lại rằng sự nghiệp huấn luyện của Raul đến nay vẫn gắn liền với Real Madrid. Chính ông là người mang về chức vô địch UEFA Youth League duy nhất trong lịch sử CLB.