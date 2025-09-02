Truyền thông Đức đổ lỗi cho Ten Hag

Cuộc sa thải Erik ten Hag đã làm dậy sóng bóng đá Đức, trở thành tâm điểm tranh luận suốt nhiều giờ qua.

Ten Hag hứng chịu chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Ten Hag bị Leverkusen sa thải chỉ sau 2 trận cầm quân tại Bundesliga 2025/26, tạo nên cú sốc lớn nhất trong làng bóng đá Đức trong hơn 1 năm qua. Sau khi Leverkusen ra thông báo, tờ Bild không ngần ngại chỉ trích Ten Hag: "Bản danh sách những sai sót của HLV đã quá dài chỉ sau ba trận đấu chính thức".

Tờ này cũng cho rằng Ten Hag đã "mất uy tín trong nội bộ đội bóng chỉ trong thời gian rất ngắn" và không có sự kết nối cá nhân nào giữa ông và các cầu thủ. Kicker cho rằng những phát biểu của Ten Hag gây ra sự ngờ vực và làm giảm uy tín của chính ông. Tờ này cũng chỉ ra rằng Ten Hag vốn không phải là sự lựa chọn hàng đầu để thay thế Xabi Alonso, người đã gia nhập Real Madrid.

Tạp chí Sportschau bình luận: "Leverkusen rõ ràng gặp rất nhiều vấn đề ngay từ đầu, cả trên sân cỏ lẫn ngoài sân cỏ. Sự tin tưởng giữa đội bóng và HLV là điều không có".

Mặt khác, nhà báo Dougie Critchley của Sky Sports tỏ ra đồng cảm với Ten Hag. Ông viết trên trang cá nhân: "Tôi không phải fan của Ten Hag, nhưng việc bổ nhiệm ông vào tháng 5, sau đó bán đi 5 trong số 8 cầu thủ được sử dụng nhiều nhất từ mùa giải trước, rồi sa thải Ten Hag chỉ sau 2 trận đấu thực sự khiến tôi cảm thấy tiếc cho HLV. Ông đã bị cấp trên bỏ rơi".

