Sai lầm trên ghế huấn luyện khiến Leverkusen trả giá

Chỉ sau ba trận chính thức, Erik ten Hag đã phải rời ghế nóng tại Bayer Leverkusen.

Khi Bayer Leverkusen thông báo chia tay Erik ten Hag hôm 1/9, nhiều người hâm mộ bóng đá Đức không khỏi ngỡ ngàng.

Khi Bayer Leverkusen thông báo chia tay Erik ten Hag hôm 1/9, nhiều người hâm mộ bóng đá Đức không khỏi ngỡ ngàng. Một HLV vừa mới ký hợp đồng hai năm hồi tháng 5, giờ đã trở thành “người cũ” chỉ sau ba trận chính thức. Sự chóng vánh ấy cho thấy hai điều: sự khắc nghiệt của bóng đá hiện đại, và sự bất lực của Ten Hag trong việc tạo niềm tin nơi ban lãnh đạo Leverkusen.

Trận hòa 3-3 với Werder Bremen, nơi Leverkusen để thủng lưới hai bàn cuối trận dù đối thủ chỉ còn 10 người, trở thành giọt nước tràn ly. Trước đó, thất bại 1-2 trên sân nhà trước Hoffenheim ở vòng mở màn Bundesliga đã để lại dư âm u ám. Chiến thắng ở Cúp Quốc gia trước Sonnenhof Grossaspach chỉ mang tính thủ tục. Với một CLB vừa vô địch Bundesliga đầy thuyết phục dưới thời Xabi Alonso, sự khởi đầu ấy là không thể chấp nhận.

Matthäus và “dấu hiệu cảnh báo” từ Manchester

Trong lúc nhiều ý kiến còn tranh cãi về tốc độ sa thải, huyền thoại bóng đá Đức Lothar Matthäus thẳng thừng chỉ trích quyết định bổ nhiệm Ten Hag ngay từ đầu. Ông cho rằng Leverkusen lẽ ra phải nhìn vào thất bại của HLV Hà Lan tại Manchester United để thấy “dấu hiệu cảnh báo”.

Matthäus không sai. Dù từng giúp MU giành Cúp Liên đoàn và FA Cup, Ten Hag lại chìm trong khủng hoảng tại Premier League: lối chơi nghèo nàn, phòng thay đồ bất ổn, kết quả phập phù. Những vấn đề ấy không chỉ đến từ một môi trường khó khăn ở Old Trafford, mà còn phản ánh giới hạn của Ten Hag khi bước vào các dự án lớn.

“Đối với tôi, Ten Hag không phải HLV phù hợp. Ông ấy đã không mang lại kết quả mong muốn ở Manchester United, và đó lẽ ra phải là lời cảnh báo cho Bayer Leverkusen”, Matthäus viết trên Sky Sport. Nhận định này nghe có vẻ phũ phàng, nhưng thực tế là Leverkusen đánh cược vào một cái tên vừa rời nước Anh với vết gợn lớn về uy tín.

Lothar Matthäus thẳng thừng chỉ trích quyết định bổ nhiệm Ten Hag ngay từ đầu.

Đặt mình vào vị trí Ten Hag, rõ ràng ông phải gánh một áp lực khổng lồ. Leverkusen từng trải qua mùa giải trong mơ: vô địch Bundesliga lần đầu tiên trong lịch sử, chơi thứ bóng đá quyến rũ dưới sự dẫn dắt của Xabi Alonso. Di sản ấy không chỉ là thành tích, mà còn là sự gắn kết, niềm tin và bản sắc.

Thế nhưng, thay vì tạo ra một nét riêng, Ten Hag lại chọn cách đi theo đúng con đường của người tiền nhiệm. Ông giữ nguyên hệ thống chiến thuật, gần như không có điều chỉnh táo bạo nào để chứng minh dấu ấn cá nhân.

Khi kết quả không còn hoàn hảo như mùa trước, việc bị so sánh là điều không thể tránh. Và trong bóng đá hiện đại, ban lãnh đạo không có nhiều kiên nhẫn cho một giai đoạn “thích nghi”.

Marco Rose - ứng viên sáng giá?

Matthäus không chỉ chỉ trích, ông còn đưa ra giải pháp: Marco Rose. Cựu HLV Borussia Dortmund và RB Leipzig được đánh giá cao ở khả năng dẫn dắt tập thể, đồng thời có năng lực làm việc với các cầu thủ trẻ - điều Leverkusen rất cần để duy trì thành công bền vững.

Rose đang tự do, và việc Matthäus công khai tiến cử ông khiến áp lực đè lên ban lãnh đạo Leverkusen càng lớn. Họ phải cân nhắc giữa việc chọn một HLV tạm quyền để “chữa cháy” hay đưa ra quyết định dứt khoát nhằm ổn định phòng thay đồ trước khi mùa giải bước vào giai đoạn căng thẳng.

Sa thải Ten Hag chỉ sau ba trận gửi đi một thông điệp rõ ràng: Leverkusen không muốn đánh mất đà phát triển mà Alonso đã xây dựng. Họ muốn chứng minh mình đủ bản lĩnh để duy trì vị thế số một tại Đức, không để Bayern Munich hay Dortmund tận dụng sự bất ổn.

Sa thải Ten Hag chỉ sau ba trận gửi đi một thông điệp rõ ràng: Leverkusen không muốn đánh mất đà phát triển mà Alonso đã xây dựng.

Ở khía cạnh khác, câu chuyện cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh cho Ten Hag. Chưa đầy một năm, ông đã mất việc ở hai CLB lớn tại châu Âu. Từ chỗ được xem là người hồi sinh Ajax và một trong những chiến lược gia tiềm năng, giờ ông đối diện nguy cơ trượt khỏi radar của các đội bóng hàng đầu.

Đáng chú ý, Ten Hag là cựu HLV Manchester United thứ ba mất việc chỉ trong vòng một tuần, sau Ole Gunnar Solskjaer (Besiktas) và Jose Mourinho (Fenerbahce). Sự trùng hợp này như một lời nhắc nhở: danh tiếng từng dẫn dắt “Quỷ đỏ” không còn là bảo chứng cho thành công. Ngược lại, nó có thể trở thành “vết hằn” khiến các CLB khác dè chừng.

Với Leverkusen, sai lầm lần này có thể được coi là “bài học đắt giá”. Một CLB giàu tham vọng, vừa bước ra khỏi cái bóng của Bayern để viết nên lịch sử, không thể để bản thân trượt dốc chỉ vì một lựa chọn sai lầm trên băng ghế huấn luyện. Họ đã hành động nhanh chóng, thậm chí tàn nhẫn, nhưng trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, điều đó có thể là lựa chọn đúng.

Còn với Ten Hag, đây là bước lùi nghiêm trọng. Nếu không sớm tìm được bến đỗ mới và chứng minh giá trị, ông sẽ đối diện nguy cơ bị gạt khỏi hàng ngũ những HLV đủ sức cạnh tranh ở cấp độ cao nhất.

Kết lại, việc Ten Hag bị Leverkusen sa thải không chỉ là một sự kiện bóng đá đơn thuần. Nó phản ánh những thách thức trong công tác lựa chọn HLV, cái bóng khổng lồ mà người kế nhiệm Alonso phải vượt qua, và thông điệp khắc nghiệt mà bóng đá hiện đại gửi đến mọi nhà cầm quân: chỉ có kết quả tức thì mới giữ được niềm tin.

Với Leverkusen, mùa giải vẫn còn dài và con đường bảo vệ ngôi vương mới chỉ bắt đầu. Với Ten Hag, tương lai lại thêm một lần bị phủ sương mù.