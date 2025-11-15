Techcombank 'bắt tay' phân phối bảo hiểm cho Techcom Life

Techcombank vừa ký thỏa thuận đại lý phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe của CTCP Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ Thương (Techcom Life), cũng là công ty con của nhà băng này.

Techcombank ký hợp đồng phân phối sản phẩm Techcom Life. Ảnh: TCB.

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa chính thức ký thỏa thuận đại lý phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe của Công ty CP Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ Thương (Techcom Life). Trong đó, Techcom Life chính là công ty con do Techcombank tham gia góp 80% vốn để thành lập.

Theo Techcombank, các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ sẽ được tích hợp trực tiếp trên nền tảng ngân hàng số, cho phép khách hàng tra cứu hợp đồng, quản lý quyền lợi và tham gia bảo hiểm.

Từ tháng 12, các sản phẩm bảo hiểm của Techcom Life sẽ được phân phối tại một số chi nhánh Techcombank ở TP.HCM và Hà Nội. Ngân hàng dự kiến mở rộng triển khai trên toàn quốc từ tháng 1/2026.

Trước đó, vào ngày 16/7, Bộ Tài chính đã cấp giấy phép thành lập cho Công ty Bảo hiểm Techcom Life. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.300 tỷ đồng , ông Chung Bá Phương giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Trụ sở đặt tại tòa C5 D’Capitale (119 Trần Duy Hưng, Hà Nội).

Techcom Life hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, kinh doanh tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm và các hoạt động theo quy định pháp luật.

Công ty bảo hiểm nhân thọ này được thành lập hồi tháng 3 với vốn điều lệ 1.300 tỷ đồng , trong đó Techcombank góp 80%, tương đương 1.040 tỷ đồng , các cổ đông còn lại là các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup.

Theo kế hoạch tài chính, Techcom Life dự kiến ghi nhận lỗ trong 2 năm đầu hoạt động. Từ năm thứ 3, doanh nghiệp sẽ thu hồi vốn và đạt lợi nhuận ròng 605 tỷ đồng . Sau 5 năm, lợi nhuận ròng mà Techcombank thu được từ công ty bảo hiểm này dự kiến đạt 1.195 tỷ đồng , tương ứng tỷ suất sinh lời 23,4%.

Bên cạnh lợi nhuận, Techcom Life được kỳ vọng giúp tăng tài sản ròng cho các cổ đông góp vốn. Tổng tài sản của công ty trong năm đầu dự kiến đạt 728 tỷ đồng và sẽ tăng lên 16.081 tỷ đồng sau 5 năm, tương đương mức tăng gấp 22 lần.

Về tình hình kinh doanh của Techcombank, kết thúc quý III, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 8.250 tỷ đồng , tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước và là mức lợi nhuận quý cao kỷ lục nhà băng này ghi nhận được từ trước đến nay.

Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, ngân hàng do tỷ phú Hồ Hùng Anh làm Chủ tịch HĐQT đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 6.614 tỷ đồng , tăng 14%.

Lũy kế 9 tháng, Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 23.385 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 18.975 tỷ, đều tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ngân hàng mẹ đóng góp 18.132 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, chiếm khoảng 78% tổng lợi nhuận hợp nhất; phần còn lại đa số đến từ công ty con - CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) - với khoảng 5.067 tỷ đồng .

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Techcombank đã đạt gần 1,13 triệu tỷ đồng . Số dư cho vay của ngân hàng đạt trên 756.000 tỷ đồng (+20%) và số dư huy động vốn cùng thời điểm đạt 595.087 tỷ đồng (+12%).

Đáng chú ý, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) chiếm tới 43% số này, tương đương giá trị 272.000 tỷ đồng , tăng 12% so với quý trước.