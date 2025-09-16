Taylor Swift nấp sau tấm chắn chống đạn?

Taylor Swift sử dụng biện pháp mới để đảm bảo sự riêng tư khi di chuyển nơi công cộng. Nữ ca sĩ chủ động hạn chế sự chú ý khi tới cổ vũ chồng sắp cưới thi đấu.

Theo The Sun, Taylor Swift lặng lẽ tới cổ vũ Travis Kelce trong trận đấu giữa Kansas City Chiefs và Philadelphia Eagles tại sân vận động Arrowhead ở Kansas City, Missouri. Điều này tạo cảm giác lạ lẫm bởi nữ ca sĩ thường khiến hàng loạt cổ động viên phấn khích mỗi khi xuất hiện.

Đáng chú ý là việc Taylor Swift được che chắn bằng một màn hình cao khoảng 2,1 m khi di chuyển đến phòng VIP. Thậm chí, một số người cho rằng đó là khiên chống đạn, cô muốn siết chặt an ninh sau các vụ nổ súng gần đây tại xứ cờ hoa.

Song, Christopher Herrmann - giáo sư tại trường cao đẳng Tư pháp Hình sự John Jay tại New York giải thích rằng tấm chắn này được dùng để tạo sự riêng tư chứ không phải để bảo vệ. Thực tế, tấm khiên có chức năng bảo vệ sẽ nặng hơn và cần nhiều người để điều khiển, theo Page Six.

Taylor Swift né tránh sự chú ý khi tới cổ vũ bạn trai thi đấu. Ảnh: GC Images/Meagan Flanery.

Cũng theo Page Six, một nguồn tin thân cận tiết lộ đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce dự kiến diễn ra mùa hè năm sau tại Rhode Island. Hôm 26/8, giọng ca Lover khiến mạng xã hội bùng nổ khi thông báo đính hôn qua loạt ảnh ngọt ngào với ngôi sao bóng bầu dục.

Ngay sau khoảnh khắc này, truyền thông và công chúng đổ dồn sự chú ý vào nhiều chủ đề như nhẫn đính hôn, địa điểm tổ chức đám cưới, dàn khách mời, trang phục của cô dâu và chú rể, nhà cửa, tài sản.

Taylor Swift và Travis Kelce bắt đầu hẹn hò từ tháng 8/2023. Cặp đôi thường xuyên thể hiện tình cảm nồng nhiệt nơi đông người. Cầu thủ cao 1,96 m khen bạn gái "là người chuyên nghiệp nhất tôi từng gặp". Trong mắt Kelce, Swift ngọt ngào, mạnh mẽ và hiểu rõ những gì cô làm. Anh khâm phục những nỗ lực đạt tới đỉnh cao của bạn gái.