Bạn thân Travis Kelce nói 'khó được Taylor Swift mời đám cưới'

Taylor Swift bị cho là kiểm soát khách mời trong đám cưới với Travis Kelce. Diễn viên hài Andrew Santino tiết lộ anh khó được mời dù là bạn thân của nam cầu thủ.

Theo Page Six, mới đây, diễn viên hài Andrew Santino, bạn thân của Travis Kelce, cho biết anh không chắc sẽ nhận được thiệp mời dự đám cưới của Kelce và Taylor Swift, vì cho rằng danh sách khách mời do nữ ca sĩ kiểm soát.

Cụ thể, xuất hiện trong podcast Pardon my take, Santino chia sẻ: “Tôi nghi ngờ lắm. Cô ấy đang kiểm soát danh sách khách mời và tôi không có tên trong đó. Travis Kelce là bạn tôi, tôi rất quý cậu ấy, nhưng tôi chắc không được mời đâu”.

Theo nguồn tin của Page Six, đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce dự kiến diễn ra mùa hè năm sau tại Rhode Island. Santino cho rằng nhiều bạn bè thời thơ ấu của Kelce ở Ohio sẽ được góp mặt, còn những “người bạn trưởng thành” như anh thì khó có tên trong danh sách.

Anh cũng tiết lộ Kelce từng úp mở về chuyện cầu hôn từ tháng 4, trước khi chính thức ngỏ lời vào tháng 8.

Travis cầu hôn Taylor vào cuối thàng 8 vừa qua. Ảnh: CG Images.

Hôm 26/8, Taylor Swift gây xôn xao khi đăng tải loạt ảnh trong lễ đính hôn với bạn trai Travis Kelce. “Cô giáo dạy tiếng Anh và thầy dạy thể dục của bạn sắp kết hôn”, siêu sao âm nhạc chú thích hóm hỉnh dưới bài đăng.

Nữ ca sĩ tỏ ra hạnh phúc khi được bạn trai quỳ xuống và trao chiếc nhẫn đính hôn trong một khu vườn hoa lãng mạn. Ở bức ảnh khác, ngôi sao nhạc pop trao nụ hôn nồng nhiệt cho Travis Kelce.

Bài đăng của Taylor Swift làm dậy sóng mạng xã hội, thu hút 8 triệu lượt thích chỉ sau chưa đầy 1 giờ đăng tải.

Taylor Swift và Travis Kelce bắt đầu hẹn hò từ tháng 8/2023. Cặp đôi thường xuyên thể hiện tình cảm nồng nhiệt nơi đông người. Cầu thủ cao 1,96 m khen bạn gái "là người chuyên nghiệp nhất tôi từng gặp". Trong mắt Kelce, Swift ngọt ngào, mạnh mẽ và hiểu rõ những gì cô làm. Anh khâm phục những nỗ lực đạt tới đỉnh cao của Swift.