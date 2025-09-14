Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Bạn thân Travis Kelce nói 'khó được Taylor Swift mời đám cưới'

  • Chủ nhật, 14/9/2025 20:54 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Taylor Swift bị cho là kiểm soát khách mời trong đám cưới với Travis Kelce. Diễn viên hài Andrew Santino tiết lộ anh khó được mời dù là bạn thân của nam cầu thủ.

Theo Page Six, mới đây, diễn viên hài Andrew Santino, bạn thân của Travis Kelce, cho biết anh không chắc sẽ nhận được thiệp mời dự đám cưới của Kelce và Taylor Swift, vì cho rằng danh sách khách mời do nữ ca sĩ kiểm soát.

Cụ thể, xuất hiện trong podcast Pardon my take, Santino chia sẻ: “Tôi nghi ngờ lắm. Cô ấy đang kiểm soát danh sách khách mời và tôi không có tên trong đó. Travis Kelce là bạn tôi, tôi rất quý cậu ấy, nhưng tôi chắc không được mời đâu”.

Theo nguồn tin của Page Six, đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce dự kiến diễn ra mùa hè năm sau tại Rhode Island. Santino cho rằng nhiều bạn bè thời thơ ấu của Kelce ở Ohio sẽ được góp mặt, còn những “người bạn trưởng thành” như anh thì khó có tên trong danh sách.

Anh cũng tiết lộ Kelce từng úp mở về chuyện cầu hôn từ tháng 4, trước khi chính thức ngỏ lời vào tháng 8.

Taylor Swift anh 1

Travis cầu hôn Taylor vào cuối thàng 8 vừa qua. Ảnh: CG Images.

Hôm 26/8, Taylor Swift gây xôn xao khi đăng tải loạt ảnh trong lễ đính hôn với bạn trai Travis Kelce. “Cô giáo dạy tiếng Anh và thầy dạy thể dục của bạn sắp kết hôn”, siêu sao âm nhạc chú thích hóm hỉnh dưới bài đăng.

Nữ ca sĩ tỏ ra hạnh phúc khi được bạn trai quỳ xuống và trao chiếc nhẫn đính hôn trong một khu vườn hoa lãng mạn. Ở bức ảnh khác, ngôi sao nhạc pop trao nụ hôn nồng nhiệt cho Travis Kelce.

Bài đăng của Taylor Swift làm dậy sóng mạng xã hội, thu hút 8 triệu lượt thích chỉ sau chưa đầy 1 giờ đăng tải.

Taylor Swift và Travis Kelce bắt đầu hẹn hò từ tháng 8/2023. Cặp đôi thường xuyên thể hiện tình cảm nồng nhiệt nơi đông người. Cầu thủ cao 1,96 m khen bạn gái "là người chuyên nghiệp nhất tôi từng gặp". Trong mắt Kelce, Swift ngọt ngào, mạnh mẽ và hiểu rõ những gì cô làm. Anh khâm phục những nỗ lực đạt tới đỉnh cao của Swift.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Bích Phương và Tăng Duy Tân ngày càng công khai

Những tương tác trên mạng xã hội của Bích Phương và Tăng Duy Tân khiến khán giả cho rằng cả hai đang ngầm công khai mối quan hệ.

1 giờ trước

Con gái 10 tuổi xinh xắn của Hà Kiều Anh

Con gái út của Hà Kiều Anh, Viann, gây chú ý với vẻ ngoài nổi bật. Cô bé tự tin trước ống kính và biết cách tạo dáng.

7 giờ trước

Triệu Lệ Dĩnh lại bị chê

Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong livestream của Lý Giai Kỳ để quảng bá sản phẩm, nhưng nhận nhiều phản hồi trái chiều từ khán giả.

9 giờ trước

Minh An

Taylor Swift Taylor Swift Travis Kelce giải trí đính hôn

  • Taylor Alison Swift

    Taylor Alison Swift

    Taylor Alison Swift là nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Sinh ra và lớn lên tại Wyomissing, Pennsylvania, năm 14 tuổi cô dời đến Nashville, Tennessee để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc đồng quê. Cô ký hợp đồng cùng hãng thu âm độc lập Big Machine Records và trở thành nhạc sĩ trẻ tuổi nhất từng hợp tác với Sony/ATV Music Publishing. Cô là một trong những nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất mọi thời đại, với hơn 40 triệu album và 130 triệu đĩa đơn kỹ thuật số đã được tiêu thụ. Taylor Swift xuất hiện trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất (2016) của tạp chí Forbes.

    Bạn có biết: Album đầu tay cùng tên với đĩa đơn "Our Song" (2006) giúp Taylor là nghệ sĩ tự sáng tác trẻ tuổi nhất có bài hát đạt quán quân bảng xếp hạng Hot Country Songs.

    • Ngày sinh: 13/12/1989
    • Chiều cao: 1.80 m
    • Album: Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017)
    • Tour: Fearless Tour (2009–10), Speak Now World Tour (2011-2012), The Red Tour (2013-2014), The 1989 World Tour (2015)
    • Tài sản: 280 triệu USD (6/2017)

    FacebookZing Mp3Youtube

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý