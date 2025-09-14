Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bích Phương và Tăng Duy Tân ngày càng công khai

  • Chủ nhật, 14/9/2025 19:48 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Những tương tác trên mạng xã hội của Bích Phương và Tăng Duy Tân khiến khán giả cho rằng cả hai đang ngầm công khai mối quan hệ.

Thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Bích Phương và Tăng Duy Tân nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Trước loạt tin đồn, cả hai không ít lần phủ nhận, Tăng Duy Tân từng khẳng định họ chỉ là đồng nghiệp khi được hỏi trực tiếp. Tuy vậy, mới đây, cặp đôi lại có động thái được cho là ngầm xác nhận tình cảm.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Tăng Duy Tân đăng loạt ảnh kèm dòng trạng thái: “Hoàng tử của ai?”. Ngay bên dưới, Bích Phương để lại biểu tượng “trái tim”. Động thái này cũng xuất hiện trên Instagram, khi nữ ca sĩ tiếp tục “thả tim” vào bài viết có nội dung tương tự của Tăng Duy Tân.

Bich Phuong anh 1

Khoảnh khắc tình cảm của Bích Phương và Tăng Duy Tân tại concert Em xinh "say hi".

Động thái của cả hai nhanh chóng gây chú ý, riêng bình luận của Bích Phương đã nhận hàng nghìn lượt tương tác chỉ sau thời gian ngắn.

Trước đó, tại concert Em xinh “say hi” tối 13/9, sự thân thiết của cặp đôi cũng khiến khán giả thích thú. Cả hai còn được vinh danh ở hạng mục The Best OTP (tạm dịch: Cặp đôi được yêu thích nhất). Chưa kể, sau tiết mục Em chỉ là mà họ cùng kết hợp, Bích Phương và Tăng Duy Tân đã chụp chung một bức ảnh với biểu cảm gần gũi, tiếp tục khiến khán phấn khích.

Trước đó, góp mặt tại livestage 2 của Em xinh “say hi”, Bích Phương và Tăng Duy Tân nhiều lần bị MC Trấn Thành và em xinh khác trêu chọc. Thậm chí, Tăng Duy Tân gia nhập đội Bích Phương, trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội.

Trước câu hỏi về cảm nhận dành cho các nghệ sĩ của chương trình, Tăng Duy Tân trả lời lấp lửng, tránh nêu đích danh bất kỳ ai. Anh đùa rằng: “Em cũng có mong muốn riêng. Nếu mong muốn của em không thực hiện được, cuộc sống của em sẽ gặp nhiều khó khăn. Trả lời không khéo, tối nay em xác định”. Ngay sau đó, Bích Phương tỏ rõ sự ngại ngùng, lấy tay che mặt.

Tiếp tục tại đêm chung kết, Tăng Duy Tân là người xướng tên và trao giải cho Bích Phương tại hạng mục The Best Leader (tạm dịch: Nhóm trưởng được yêu thích nhất).

Tin đồn hẹn hò giữa cả hai xuất hiện từ đầu năm, khi họ bị bắt gặp đi du lịch cùng nhau.

Minh An

Bích Phương Tăng Duy Tân

  • Bùi Thị Bích Phương

    Bùi Thị Bích Phương

    Bích Phương tên đầy đủ là Bùi Thị Bích Phương là một ca sĩ dòng nhạc pop ballad. Cô được biết đến khi dự thi Vietnam Idol năm 2010. Năm 2011, Bích Phương trở thành một hiện tượng khi ca khúc "Có khi nào rời xa" của cô liên tục xuất hiện trên bảng xếp hạng âm nhạc và đã thu hút được nhiều lượt xem, lượt tải về trên các trang nhạc trực tuyến. Bích Phương đảm nhiệm vai trò giám khảo tại "Vietnam Idol Kids" 2017.

    Bạn có biết: Bích Phương từng tham gia Vietnam Idol năm 2008 nhưng bị loại ở top 40

    • Ngày sinh: 30/09/1989
    • Ca khúc tiêu biểu: Có khi nào rời xa, Mình yêu nhau đi, Gửi anh xa nhớ, Bao giờ lấy chồng,...

  • Trấn Thành

    Trấn Thành

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

