Bích Phương và Tăng Duy Tân ngày càng công khai

Những tương tác trên mạng xã hội của Bích Phương và Tăng Duy Tân khiến khán giả cho rằng cả hai đang ngầm công khai mối quan hệ.

Thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Bích Phương và Tăng Duy Tân nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Trước loạt tin đồn, cả hai không ít lần phủ nhận, Tăng Duy Tân từng khẳng định họ chỉ là đồng nghiệp khi được hỏi trực tiếp. Tuy vậy, mới đây, cặp đôi lại có động thái được cho là ngầm xác nhận tình cảm.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Tăng Duy Tân đăng loạt ảnh kèm dòng trạng thái: “Hoàng tử của ai?”. Ngay bên dưới, Bích Phương để lại biểu tượng “trái tim”. Động thái này cũng xuất hiện trên Instagram, khi nữ ca sĩ tiếp tục “thả tim” vào bài viết có nội dung tương tự của Tăng Duy Tân.

Khoảnh khắc tình cảm của Bích Phương và Tăng Duy Tân tại concert Em xinh "say hi".

Động thái của cả hai nhanh chóng gây chú ý, riêng bình luận của Bích Phương đã nhận hàng nghìn lượt tương tác chỉ sau thời gian ngắn.

Trước đó, tại concert Em xinh “say hi” tối 13/9, sự thân thiết của cặp đôi cũng khiến khán giả thích thú. Cả hai còn được vinh danh ở hạng mục The Best OTP (tạm dịch: Cặp đôi được yêu thích nhất). Chưa kể, sau tiết mục Em chỉ là mà họ cùng kết hợp, Bích Phương và Tăng Duy Tân đã chụp chung một bức ảnh với biểu cảm gần gũi, tiếp tục khiến khán phấn khích.

Trước đó, góp mặt tại livestage 2 của Em xinh “say hi”, Bích Phương và Tăng Duy Tân nhiều lần bị MC Trấn Thành và em xinh khác trêu chọc. Thậm chí, Tăng Duy Tân gia nhập đội Bích Phương, trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội.

Trước câu hỏi về cảm nhận dành cho các nghệ sĩ của chương trình, Tăng Duy Tân trả lời lấp lửng, tránh nêu đích danh bất kỳ ai. Anh đùa rằng: “Em cũng có mong muốn riêng. Nếu mong muốn của em không thực hiện được, cuộc sống của em sẽ gặp nhiều khó khăn. Trả lời không khéo, tối nay em xác định”. Ngay sau đó, Bích Phương tỏ rõ sự ngại ngùng, lấy tay che mặt.

Tiếp tục tại đêm chung kết, Tăng Duy Tân là người xướng tên và trao giải cho Bích Phương tại hạng mục The Best Leader (tạm dịch: Nhóm trưởng được yêu thích nhất).

Tin đồn hẹn hò giữa cả hai xuất hiện từ đầu năm, khi họ bị bắt gặp đi du lịch cùng nhau.