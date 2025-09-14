Con gái 10 tuổi xinh xắn của Hà Kiều Anh

Con gái út của Hà Kiều Anh, Viann, gây chú ý với vẻ ngoài nổi bật. Cô bé tự tin trước ống kính và biết cách tạo dáng.

Con gái út của Hà Kiều Anh, Viann, hiện 10 tuổi, ngày càng thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình nổi bật. Bé thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ, sở hữu đôi mắt to, gương mặt khả ái và nụ cười tươi sáng. Chiều cao nổi bật và vóc dáng mảnh mai giúp Viann ghi điểm.

Từ khi còn bé, Viann đã được mẹ cho làm quen với ống kính, tự tin tạo dáng và biết phối trang phục điệu đà.

Hà Kiều Anh thường xuyên cập nhật hình ảnh Viann lên trang cái nhân. Ảnh: @hakieuanh.

Những lần xuất hiện tại các sự kiện thời trang hay trình diễn trên sàn catwalk, Viann đều gây chú ý bởi thần thái tự tin và nét đẹp “tiểu thư”. Nhiều người nhận xét cô bé đủ khả năng trở thành một trong những gương mặt nhí nổi bật.

Về tính cách, Hà Kiều Anh từng cho biết Viann độc lập, cá tính nhưng cũng dịu dàng, sâu sắc; biết tự làm mọi việc trong khả năng, quan tâm đến người khác và hiếm khi hờn giận vô cớ.

Viann hiện theo học trường quốc tế tại TP.HCM. Cô bé cũng được học nhiều bộ môn như ballet, piano, vẽ, bơi lội... Năm 2023, bé Viann Viann gây chú ý khi tham gia show thời trang cho các thương hiệu trẻ em tại Khánh Hòa.

Dù nhận xét con có năng khiếu nghệ thuật và ngoại hình nổi bật, Hà Kiều Anh chưa có kế hoạch cho con theo đuổi showbiz hay thi hoa hậu. Cô mong muốn Viann được phát triển tự nhiên, tự do khám phá sở thích và sẽ hỗ trợ nếu con bộc lộ đam mê khi trưởng thành.

Hoa hậu Hà Kiều Anh sinh năm 1976, từng giành danh hiệu Hoa hậu Việt Nam năm 1992 khi mới 16 tuổi. Năm 2007, sau khi đã trải qua một lần đổ vỡ, cô kết hôn với doanh nhân Huỳnh Trung Nam. Họ có với nhau 3 người con chung, gồm hai con trai và một con gái.