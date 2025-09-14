Quách Dịch Tâm bị chỉ trích vì hở hang

Nữ diễn viên đăng tải loạt ảnh mặc bikini siêu nhỏ, khoe hình thể gợi cảm. Loạt ảnh của người đẹp vướng tranh cãi.

Theo HK01, Quách Dịch Tâm mới đây gây xôn xao khi đăng tải loạt ảnh gợi cảm trên trang cá nhân. Trong ảnh, nữ diễn viên tạo dáng trong trang phục bikini, khoe hình thể nóng bỏng. Thiết kế bikini siêu nhỏ giúp người đẹp tôn vòng một và thắt eo quyến rũ. Lần hở bạo này của Dịch Tâm nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng, song kéo theo không ít tranh cãi.

Dưới phần bình luận, nhiều ý kiến khen ngợi sắc vóc ấn tượng của người đẹp. Bên cạnh đó, cũng có không ít dân mạng chỉ trích cô mặc phản cảm. Một số tài khoản mỉa mai người đẹp thiếu tài năng, chỉ cố gắng câu kéo sự chú ý bằng cách mặc hở. Thậm chí, có người còn cho rằng cô phẫu thuật nâng ngực vì hình thể hiện tại khác hẳn với thời đóng phim trước đây.

Trước những lời công kích, Quách Dịch Tâm thẳng thắn đáp trả. “Mấy bình luận kiểu này bình thường tôi cũng bỏ qua. Nhưng gặp mấy người tự cho mình là đúng như vậy thì tôi thấy thật sự nực cười", cô viết.

Dịch Tâm bị vướng tranh luận vì mặc hở. Ảnh: IGNV.

Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục đăng dòng trạng thái trên Instagram Story: “Nhiều người hay ghen ghét thật sự, đến thật với giả cũng không phân biệt được mà lên mặt dạy đời". Người đẹp khẳng định bản thân không phẫu thuật nâng ngực như nhiều lời đồn đoán.

Phản ứng gay gắt của Dịch Tâm tiếp tục vướng tranh luận. Nhiều ý kiến cho rằng người đẹp thích thị phi, có nhiều hành động, phản ứng không phù hợp với vị trí một người nổi tiếng.

Đây không phải lần đầu Quách Dịch Tâm vướng chỉ trích vì hở bạo. Trong quá khứ, cô từng nhiều lần gây xôn xao khi tung ảnh bán nude, hay mặc bikini khi nấu nướng...

Quách Dịch Tâm sinh năm 1995, được biết đến với vai trò diễn viên và người mẫu. Cô từng đoạt giải Hoa khôi ngọt ngào Hong Kong.