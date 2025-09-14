Triệu Lệ Dĩnh lại bị chê

Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong livestream của Lý Giai Kỳ để quảng bá sản phẩm, nhưng nhận nhiều phản hồi trái chiều từ khán giả.

Theo 163, ngày 12/9, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong buổi phát sóng trực tiếp của Lý Giai Kỳ, hỗ trợ quảng bá các sản phẩm. Buổi livestream kéo dài khoảng 20 phút, nhưng ngay lập tức nhận được nhiều phản hồi trái chiều từ khán giả.

Trong sự kiện này, Triệu Lệ Dĩnh gây thiện cảm nhờ tạo hình tóc nâu hạt dẻ và lớp trang điểm nhẹ nhàng, nhưng đồng thời cũng bị chỉ trích về thái độ và cách trình bày sản phẩm.

Nhiều người xem nhận xét cô ít nói, mặt lạnh, thiếu biểu cảm, và phải liên tục nhìn vào máy nhắc chữ khi giới thiệu sản phẩm. Thậm chí khi được hỏi về sở thích cá nhân liên quan đến sản phẩm, cô phải chờ Lý Giai Kỳ nhắc từ khóa mới trả lời.

Một số bình luận cho rằng Triệu Lệ Dĩnh thiếu chuyên nghiệp, trong khi không ít người bênh vực, cho rằng nữ diễn viên vốn không quen với môi trường livestream và không thể giao tiếp lưu loát như người dẫn chương trình chuyên nghiệp.

Hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh trong buổi livestream. Ảnh: Weibo.

Một số ý kiến cũng cho biết cô đang gặp vấn đề sức khỏe, có thể cảm lạnh hay đau họng, nên không đáng nhận những chỉ trích nặng nề.

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987. Cô bước chân vào làng giải trí từ năm 2006 sau khi giành chiến thắng trong cuộc thi Tìm kiếm ngôi sao do Yahoo tổ chức. Năm 2015, vai diễn trong Hoa Thiên Cốt đã đưa cô trở thành nữ diễn viên hàng đầu Trung Quốc, tiếp đó là những vai chính trong Minh Lan Truyện, Hữu Phỉ và Dữ Phượng Hành.

Bên cạnh diễn xuất, Triệu Lệ Dĩnh còn là nhà sản xuất và doanh nhân với nhiều công ty liên quan đến phim ảnh và quản lý nghệ sĩ. Cô đã nhận nhiều giải thưởng lớn như Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Giải thưởng Kim Ưng Trung Quốc, đồng thời được vinh danh trong danh sách “Nhân vật 60 năm truyền hình Trung Quốc”. Thu nhập và tài sản của cô đến từ đóng phim, quảng cáo và đầu tư, ước tính lên đến hàng chục triệu USD.

Về đời tư, Triệu Lệ Dĩnh kết hôn với diễn viên Phùng Thiệu Phong năm 2018, có một con trai, nhưng cặp đôi ly hôn năm 2021. Cô được khán giả biết đến với hình ảnh giản dị, gần gũi và luôn nỗ lực trong công việc. Triệu Lệ Dĩnh vẫn tiếp tục hoạt động trong ngành giải trí, tham gia nhiều dự án phim ảnh và các chương trình thương mại, duy trì sức ảnh hưởng lớn tại Trung Quốc.