30 Em xinh đáp trả

Concert Em xinh "say hi" đã có nhiều thay đổi trong âm nhạc và dàn dựng, khắc phục phần nào những điểm chưa tốt ở game show. Tuy nhiên, đêm diễn vẫn có một số hạn chế đáng tiếc.

So với 2024 bùng nổ, thị trường gameshow âm nhạc 2025 có phần trầm lắng hơn hẳn. Tính đến thời điểm hiện tại, Em xinh “say hi” là chương trình âm nhạc hiếm hoi tạo được tiếng vang trên các phương tiện truyền thông. Vì lẽ đó, concert của các nữ nghệ sĩ cũng nhận được nhiều sự chú ý, nhất là khi hai chương trình “anh trai” đã đi đến hồi kết, và khán giả đang cần hơn những sân khấu từ các thương hiệu mới.

Tối 13/9, concert đầu tiên của Em xinh “say hi” đã diễn ra tại TP.HCM. Dù gặp đôi chút khó khăn trong khâu bán vé ban đầu, nhưng nhìn chung, lượng khán giả tham dự vẫn khá đông, phủ kín hầu hết chỗ ngồi. Tuy vậy, ê-kíp sản xuất và các nghệ sĩ vẫn còn một thử thách khác phải vượt qua, đó là làm sao để thỏa mãn khán giả khi âm nhạc của Em xinh “say hi” vốn không được đánh giá cao ở giai đoạn game show.

Nỗ lực hoàn thiện

Ấn tượng đầu tiên mà concert Em xinh “say hi”” mang đến cho khán giả chính là phần trình diễn ánh sáng và hiệu ứng sân khấu đã tiến bộ rõ rệt. Chất lượng ánh sáng được nâng tầm, hiệu ứng thị giác phong phú và đa dạng hơn. Đặc biệt, màn intro kết hợp ánh sáng, hiệu ứng phun lửa cùng bản mashup 16 ca khúc solo đại diện cho top 16 đã gây ấn tượng mạnh, thậm chí có thể xem là phần mở đầu tốt nhất trong các concert của NSX Say hi trước nay.

Intro của concert gây ấn trượng mạnh.

Chương trình tiếp nối với ca khúc hoàn toàn mới là Việt Nam hơn từng ngày, quy tụ những nghệ sĩ có khả năng diễn live tốt nhất trong dàn Em xinh như Pháo, Lâm Bảo Ngọc, Vũ Thảo My, Orange. Tiết mục đem đến sự trọn vẹn cả ở phần nghe lẫn không khí sân khấu. Nhìn chung, Em xinh “say hi” khởi đầu đầy ấn tượng, vừa cho thấy sự đầu tư công phu, vừa mang lại nhiều bất ngờ thú vị cho khán giả.

Đêm nhạc tiếp nối với loạt hit quen thuộc của Em xinh “say hi” như AAA, Cầm kỳ thi họa, Đồng dao xinh gái... Trước đó, nhiều khán giả từng bày tỏ lo ngại về chất lượng âm nhạc của đêm diễn. Tuy nhiên, các nghệ sĩ đã có nhiều sự thay đổi, cải thiện, nhằm mang đến những trải nghiệm mới mẻ hơn cho khán giả. Chẳng hạn, Điều em mong muốn - ca khúc từng bị đánh giá là khó nghe vì kết hợp nhiều thể loại - nay trở lại với bản phối đậm chất pop/EDM, đơn giản hơn nhưng cũng phù hợp hơn với không khí sân khấu.

Những thay đổi đã phát huy hiệu quả rõ rệt, giúp một số tiết mục lột xác hoàn toàn và đóng góp đáng kể vào chất lượng đêm diễn. Tuy nhiên, không khí chương trình cũng không được duy trì ở mức tốt xuyên suốt. Ở vài thời điểm, đặc biệt khi trình diễn những ca khúc ít nổi bật ở game show như Red Flash hay Ta đi xa, dễ nhận ra khán giả có phần trùng xuống.

Chỉ đến nửa sau chương trình, khi loạt hit sôi động như So đậm hay Cách (yêu đúng) điệu vang lên, không khí mới thực sự bùng nổ trở lại. Đặc biệt, Cách (yêu đúng) điệu - với phần intro hài hước, giàu cảm hứng, cùng đoạn drop sôi động, sáng tạo và bắt tai do DươngK dàn dựng - đã trở thành tiết mục ấn tượng nhất concert, góp phần lớn vào việc vực dậy bầu không khí đêm diễn.

Khoảnh khắc đáng nhớ khác của đêm diễn là màn liên khúc kết hợp phiên bản demo và bản chính thức của Quả Chín Quá cùng Không đau nữa rồi. Những bản demo từng “gây sốt” trên mạng xã hội, nay qua phần trình bày của Ngô Lan Hương, Muộii, Chi Xê, Anh Tú và LyLy, đã hiện theo cách đầy sáng tạo, nhận được nhiều sự hưởng ứng từ khán giả.

Spotlight đêm diễn được chia đều cho hầu hết nghệ sĩ. Tuy vậy, trong một tập thể có khả năng vũ đạo và biểu diễn khá đồng đều, những gương mặt hát live tốt dễ dàng trở thành điểm sáng.

Nhiều bài hát trong chương trình được phối lại.

Dù vẫn sử dụng nhiều playback (hát đè), nhưng các em xinh như Lâm Bảo Ngọc, Phương Mỹ Chi, Orange vẫn nỗ lực thể hiện năng lực của bản thân, tạo trải nghiệm khác biệt so với những đồng nghiệp. Đặc biệt, Lâm Bảo Ngọc có khoảnh khắc lên highnote đầy kịch tính, trở thành điểm nhấn vocal nổi bật của đêm diễn.

Tiếc nuối ở concert đầu tiên

Sân khấu của concert Em xinh “say hi có diện tích nhỏ hơn đáng kể so với các concert quy mô hàng chục nghìn khán giả gần đây. Cũng vì thế, việc dàn dựng tiết mục chưa quá đa dạng, chủ yếu dựa vào bản nâng để thu hút sự chú ý. Bên cạnh đó, màn hình LED vận hành chưa thật sự mượt mà khi nhiều lần bỏ lỡ khoảnh khắc tỏa sáng của nghệ sĩ, thậm chí có lúc hiển thị nhầm người biểu diễn.

Bù lại, ê-kíp đã đưa lên sân khấu nhiều đạo cụ và ý tưởng phù hợp với nội dung ca khúc, hiệu quả trong việc kích thích thị giác và khuấy động khán giả. Mỗi tiết mục đều được thiết kế với ánh sáng phù hợp, tạo nên một tổng thể hài hòa và chuyên nghiệp. Các hiệu ứng đặc biệt như khói lạnh, bong bóng, kim tuyến hay pháo hoa cũng được sắp đặt khéo léo.

Về tổng thể, cách sắp xếp tiết mục chưa cho thấy một dụng ý hay mạch nội dung rõ ràng, mà chủ yếu dừng ở việc đưa các ca khúc từ chương trình lên sân khấu lớn. Chẳng hạn, Không đau nữa rồi hay bản ballad Em chỉ là lại được đặt xen giữa các tiết mục sôi động, tạo cảm giác thiếu liền mạch. Chưa kể, việc để những ca khúc này xuất hiện khá muộn - thời điểm khán giả đang cần những tiết mục sôi động để duy trì năng lượng - cũng đôi chút cho thấy sự thiếu hợp lý.

Concert vẫn còn một số hạn chế đáng tiếc.

Dù còn một số hạn chế, song vẫn có thể xem Em xinh “say hi đã có một concert tương đối thành công, thậm chí gây bất ngờ cho nhiều khán giả. Trước đó, tình trạng bán vé chậm và âm nhạc gây tranh cãi khiến không ít người lo ngại.

Với những gì đã thể hiện, ê-kíp Em xinh đã cho thấy những nỗ lực thay đổi, cố gắng đem đến những gì tốt nhất trong khả năng. Nhờ vậy, concert đã khép lại trong không khí tích cực, mở ra cơ hội để hành trình này tiếp tục ở miền Bắc.