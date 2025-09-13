Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Bích Phương, Tăng Duy Tân bị ép công khai?

  • Thứ bảy, 13/9/2025 23:19 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Concert Em xinh "say hi" gây chú ý khi công bố Bích Phương và Tăng Duy Tân chiến thắng hạng mục "The Best OTP". Cả hai luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm kể từ chương trình.

Tối 13/9, concert đầu tiên của Em xinh "say hi" chính thức diễn ra tại tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM. Sự kiện thu hút hàng chục nghìn khán giả có mặt cùng dàn nghệ sĩ tạo nên bầu không khí sôi động, náo nhiệt. Đan xen giữa các tiết mục là màn giao lưu giữa các "em xinh" với khán giả.

Nổi bật là khoảnh khắc xướng tên tại hạng mục The Best OTP (tạm dịch: Cặp đôi được yêu thích nhất). MC Trấn Thành gọi tên Tăng Duy Tân và Bích Phương. Đoạn video được ghi lại cho thấy nữ ca sĩ biểu cảm ngại ngùng trước tiếng hò reo. Không những thế, nhà sản xuất còn sử dụng bức ảnh fan ghép Bích Phương mặc váy cưới trên sân khấu.

Trong phần công bố các ứng viên trước đó, Miu Lê khiến nhiều người thích thú khi thắc mắc: "Cho em hỏi tiêu chí để chọn ra cặp đôi này là gì bởi em với Tiên Tiên là hai người bạn thân. Còn chị Phương với Tân là gì". Đáp lại, Bích Phương nói cũng là bạn.

bich phuong tang duy tan anh 1

Tăng Duy Tân và Bích Phương thu hút sự chú ý mỗi lần xuất hiện tại Em xinh "say hi". Ảnh: VieOn.

Trước đó, góp mặt tại livestage 2 của Em xinh “say hi”, Bích Phương và Tăng Duy Tân nhiều lần bị MC Trấn Thành và em xinh khác trêu chọc. Thậm chí, Tăng Duy Tân gia nhập đội Bích Phương, trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội. Tiếp tục tại đêm chung kết, Tăng Duy Tân là người xướng tên và trao giải cho Bích Phương tại hạng mục The Best Leader (tạm dịch: Nhóm trưởng được yêu thích nhất).

Khoảng một năm trở lại đây, Tăng Duy Tân và Bích Phương vướng tin đồn hẹn hò. Cả hai vài lần được bắt gặp xuất hiện ở sân bay cùng nhau. Tuy nhiên, người trong cuộc giữ im lặng, không xác nhận hay phủ nhận chuyện tình cảm.

Em xinh “say hi” có sự tham gia của 30 nghệ sĩ nữ với kịch bản tương tự Anh trai “say hi”. Trong đêm chung kết, các em xinh lọt Best5 gồm Phương Mỹ Chi, LyHan, Bích Phương, Orange và Lamoon. Họ là những em xinh có lượt bình chọn cao nhất.

Chuyên mục giải trí giới thiệu cuốn Girl on Girl, tác giả Sophie Gilbert đã thực hiện một cuộc điều tra về những thiên kiến giới tính sâu sắc đã được gieo mầm và nuôi dưỡng bởi văn hóa đại chúng từ cuối những năm 1990 đến đầu thập niên 2000. Với cách tiếp cận toàn diện, Gilbert đem đến một góc nhìn mới về một thời kỳ văn hóa đã qua và chỉ ra những tổn thương ngầm nhưng nghiêm trọng mà thời kỳ ấy đã gây ra cho phụ nữ. Đặc biệt là những cô gái trẻ lớn lên trong giai đoạn đó.

Dàn chị đẹp sau khi tạo cơn sốt

Chị đẹp đạp gió rẽ sóng từng là cơn sốt giúp nhiều nghệ sĩ nữ bứt phá hoặc hâm nóng tên tuổi. Sau chương trình, họ vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

3 giờ trước

Lê Dương Bảo Lâm chấn thương nghiêm trọng

Trong trailer tập mới nhất của Chiến sĩ quả cảm, Lê Dương Bảo Lâm liên tục xin nghỉ ngơi. Anh gặp chấn thương nghiêm trọng ở phần đầu và gục ngã trên đường.

27:1606 hôm qua

Rima Thanh Vy: 'Tôi không ảo tưởng'

Nữ chính 'Cô dâu ma' chia sẻ có thời điểm cô đau khổ, buồn bã khi đọc những bình luận tiêu cực. Về sau, Rima Thanh Vy học cách đón nhận mọi thứ với tâm thế nhẹ nhàng hơn.

43:2557 hôm qua

Nhật Long

bích phương tăng duy tân Bích Phương Trấn Thành Giải trí showbiz hẹn hò tình yêu sao Việt ca sĩ Tăng Duy Tân Bích Phương đêm nhạc em xinh concert

  • Bùi Thị Bích Phương

    Bùi Thị Bích Phương

    Bích Phương tên đầy đủ là Bùi Thị Bích Phương là một ca sĩ dòng nhạc pop ballad. Cô được biết đến khi dự thi Vietnam Idol năm 2010. Năm 2011, Bích Phương trở thành một hiện tượng khi ca khúc "Có khi nào rời xa" của cô liên tục xuất hiện trên bảng xếp hạng âm nhạc và đã thu hút được nhiều lượt xem, lượt tải về trên các trang nhạc trực tuyến. Bích Phương đảm nhiệm vai trò giám khảo tại "Vietnam Idol Kids" 2017.

    Bạn có biết: Bích Phương từng tham gia Vietnam Idol năm 2008 nhưng bị loại ở top 40

    • Ngày sinh: 30/09/1989
    • Ca khúc tiêu biểu: Có khi nào rời xa, Mình yêu nhau đi, Gửi anh xa nhớ, Bao giờ lấy chồng,...

    FacebookZing Mp3Youtube

  • Trấn Thành

    Trấn Thành

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý