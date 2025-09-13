Bích Phương, Tăng Duy Tân bị ép công khai?

Concert Em xinh "say hi" gây chú ý khi công bố Bích Phương và Tăng Duy Tân chiến thắng hạng mục "The Best OTP". Cả hai luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm kể từ chương trình.

Tối 13/9, concert đầu tiên của Em xinh "say hi" chính thức diễn ra tại tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM. Sự kiện thu hút hàng chục nghìn khán giả có mặt cùng dàn nghệ sĩ tạo nên bầu không khí sôi động, náo nhiệt. Đan xen giữa các tiết mục là màn giao lưu giữa các "em xinh" với khán giả.

Nổi bật là khoảnh khắc xướng tên tại hạng mục The Best OTP (tạm dịch: Cặp đôi được yêu thích nhất). MC Trấn Thành gọi tên Tăng Duy Tân và Bích Phương. Đoạn video được ghi lại cho thấy nữ ca sĩ biểu cảm ngại ngùng trước tiếng hò reo. Không những thế, nhà sản xuất còn sử dụng bức ảnh fan ghép Bích Phương mặc váy cưới trên sân khấu.

Trong phần công bố các ứng viên trước đó, Miu Lê khiến nhiều người thích thú khi thắc mắc: "Cho em hỏi tiêu chí để chọn ra cặp đôi này là gì bởi em với Tiên Tiên là hai người bạn thân. Còn chị Phương với Tân là gì". Đáp lại, Bích Phương nói cũng là bạn.

Tăng Duy Tân và Bích Phương thu hút sự chú ý mỗi lần xuất hiện tại Em xinh "say hi". Ảnh: VieOn.

Trước đó, góp mặt tại livestage 2 của Em xinh “say hi”, Bích Phương và Tăng Duy Tân nhiều lần bị MC Trấn Thành và em xinh khác trêu chọc. Thậm chí, Tăng Duy Tân gia nhập đội Bích Phương, trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội. Tiếp tục tại đêm chung kết, Tăng Duy Tân là người xướng tên và trao giải cho Bích Phương tại hạng mục The Best Leader (tạm dịch: Nhóm trưởng được yêu thích nhất).

Khoảng một năm trở lại đây, Tăng Duy Tân và Bích Phương vướng tin đồn hẹn hò. Cả hai vài lần được bắt gặp xuất hiện ở sân bay cùng nhau. Tuy nhiên, người trong cuộc giữ im lặng, không xác nhận hay phủ nhận chuyện tình cảm.

Em xinh “say hi” có sự tham gia của 30 nghệ sĩ nữ với kịch bản tương tự Anh trai “say hi”. Trong đêm chung kết, các em xinh lọt Best5 gồm Phương Mỹ Chi, LyHan, Bích Phương, Orange và Lamoon. Họ là những em xinh có lượt bình chọn cao nhất.