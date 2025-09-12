Lê Dương Bảo Lâm chấn thương nghiêm trọng

Trong trailer tập mới nhất của Chiến sĩ quả cảm, Lê Dương Bảo Lâm liên tục xin nghỉ ngơi. Anh gặp chấn thương nghiêm trọng ở phần đầu và gục ngã trên đường.

Tập 8 Chiến sĩ quả cảm sẽ phát sóng vào tối 14/9. Dưới sức ép của chuỗi bài huấn luyện căng thẳng, các nghệ sĩ buộc phải dồn toàn bộ thể lực và tinh thần để vượt qua các bài tập như bò trường vượt kẽm gai, đu dây băng rừng, leo tường cao…

Lê Dương Bảo Lâm, nam nghệ sĩ được đánh giá cao về sức bền, cũng liên tục phải xin nghỉ ngơi vì mệt. Tuy nhiên, anh không được sự chấp thuận của chỉ huy do các chiến sĩ mới phải hoàn thành nhiệm vụ.

Lê Dương Bảo Lâm chấn thương trong tập 8 Chiến sĩ quả cảm. Ảnh: NSX.

Trailer mới được tung ra cũng hé lộ loạt tình huống căng thẳng trong tập 8. Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ gặp chấn thương ở đầu, chảy nhiều máu khiến anh cảm thấy đau đớn.

Đỉnh điểm là khoảnh khắc hé lộ một phần của buổi thực chiến hành quân chiến đấu trong đêm. Nam diễn viên hài kiệt sức, đau đớn đến mức nằm gục xuống, trong khi rapper Binz thì gần như ngất xỉu. Chỉ huy phải liên tục động viên, yêu cầu anh mở mắt, trò chuyện với đồng đội để giữ nhịp thở.

Trước đó ở tập 7 Chiến sĩ quả cảm, Liên Bỉnh Phát cũng phải xin rút khỏi chương trình vì chấn thương. Anh xuất hiện qua đoạn clip ngắn, ngồi trên xe lăn với chấn thương nghiêm trọng và gửi lời chào tạm biệt.

"Đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các đồng chí vì không thể đi cùng mọi người trong chặng hành trình này. Tôi đã bị chấn thương ở chân. Mấy ngày trước, tôi cũng rất phấn khích vì lực lượng chúng ta sắp đến, nhưng rất tiếc là không được. Chúc cho các anh em giữ được sức khoẻ tốt để hoàn thành nhiệm vụ. Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau", nam diễn viên chia sẻ.

Không lâu sau, khán giả tiếp tục bất ngờ khi Quốc Thiên xuất hiện muộn hơn đồng đội và thông báo anh sẽ tạm thời không đồng hành cùng chương trình trong vài ngày tới.