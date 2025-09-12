Đạo diễn phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử lên tiếng

Đặng Thái Huyền cho biết cô tiếp thu mọi ý kiến, đánh giá của khán giả sau khi "Mưa đỏ" trình làng. Đạo diễn nói sẽ rút kinh nghiệm, hoàn thiện ở các dự án sau.

Tối 12/9, Đặng Thái Huyền có bài đăng dài trên trang cá nhân sau khi bộ phim Mưa đỏ mà cô đạo diễn vừa vượt mốc doanh thu 600 tỷ đồng . Đạo diễn cho biết những ngày qua, cô đã đọc và tiếp nhận nhiều luồng ý kiến đóng góp, khen chê của khán giả. Đặng Thái Huyền chia sẻ cô thường để tâm những nhận xét chê để rút kinh nghiệm, hoàn thiện ở các dự án sau.

Song, đạo diễn Mưa đỏ cho rằng việc phải bê nguyên xi các chi tiết, sự kiện lịch sử lên phim là điều nằm ngoài khả năng. Cô viết: "Sau này, tôi có làm phim truyện lịch sử, chiến tranh cách mạng, cũng không ôm hết sử lên phim được đâu. Tôi cũng không thể đi lang thang ngày này tháng khác, gặp hết các nhân chứng mà mọi người chỉ ra là phải nhân chứng này, nhân chứng kia mới đúng… để lĩnh hội hết ý kiến được".

Cô nói thêm: "Tôi chỉ chọn lọc được những điều có thể gửi trao trên phim. Và khán giả xem xong phim được truyền cảm hứng để tìm hiểu sâu kĩ hơn về những câu chuyện lịch sử, thấy yêu ông cha mình, yêu đất nước mình và trân quý hòa bình…, là tôi vui sướng rồi".

Đặng Thái Huyền cho hay cô đuối sức sau chuỗi ngày làm phim, ra mắt dự án.

Mưa đỏ là phim Việt ăn khách nhất lịch sử. Ảnh: NSX.

Những chia sẻ của đạo diễn Mưa đỏ thu hút sự quan tâm. Dưới phần bình luận, khán giả và đồng nghiệp động viên, chia sẻ khó khăn với Đặng Thái Huyền.

Trước đó, cô cũng từng gây chú ý khi có bài đăng trên trang cá nhân, kêu gọi khán giả không quay lén, tiết lộ nội dung phim.

"Công sức của cả ê-kíp chuẩn bị trong nhiều năm trời. 81 ngày đêm lăn lộn, tận hiến, cả máu, mồ hôi, nước mắt đã đổ trên phim trường. Xin khán giả đi xem phim yêu thương ê-kíp, đừng spoil nội dung, chụp rồi quay những cảnh quan trọng tung lên mạng tiết lộ hết nội dung phim", Đặng Thái Huyền viết.

Đạo diễn chia sẻ thêm: "Mọi người hãy yêu thương, trân trọng công sức của ê-kíp. Xin dừng việc đó lại. Hãy cho chúng tôi thêm động lực muốn tận hiến ở những sản phẩm sau".

Hiện tại, Mưa đỏ sau hơn 3 tuần chiếu đã mang về 616 tỷ đồng , trở thành phim Việt ăn khách nhất lịch sử. Giới quan sát dự đoán phim sẽ kết thúc hành trình phòng vé với doanh thu trong ngưỡng 650- 700 tỷ đồng .