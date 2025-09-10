Thúy Hà nói về hôn nhân đổ vỡ

Thúy Hà cho biết nhận được những bình luận không hay về chuyện hôn nhân. Diễn viên cho rằng ly hôn không phải lỗi của riêng ai, và bản thân vẫn sống tốt.

Hôm 10/9, Thúy Hà lên tiếng trên trang cá nhân về việc bị nhiều tài khoản mạng nhắc đến chuyện ly hôn chồng. Diễn viên Mưa đỏ cho biết gần đây, cô nhận được một số bình luận cho rằng "bị chồng bỏ thì có vấn đề".

Thúy Hà cho rằng ly hôn không đồng nghĩa với lỗi của riêng ai, vì chuyện tình cảm tới từ hai phía. Diễn viên cũng khẳng định cuộc sống hiện tại sau khi ly hôn vẫn rất tốt.

"Tôi bỗng nhớ một bài viết của ai đó như thế này. Một mối tình thất bại không phải là thất bại của tôi, vì tình yêu là chuyện từ 2 phía. Rất có thể vấn đề là ở đối phương mà. Tôi nghĩ, bất cứ lúc nào, chỉ cần có dũng khí để bắt đầu và can đảm dừng lại là đủ. Vì vậy, các bạn không phải lo cho tôi. Tôi thực sự đang sống rất tốt", diễn viên Mưa đỏ chia sẻ.

Thúy Hà được nhiều khán giả quan tâm sau khi tham gia bom tấn Mưa đỏ. Ảnh: FBNV.

Bài đăng của Thúy Hà nhanh chóng thu hút quan tâm. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả, đồng nghiệp động viên diễn viên, khuyên cô bỏ ngoài tai những lời phán xét.

Đinh Thị Thúy Hà sinh năm 1978 tại Hà Nội. Cô được nhiều người biết tới sau khi đảm nhận vai Hạnh trong bộ phim Bến không chồng của đạo diễn Lưu Trọng Ninh năm 2001. Sau đó, người đẹp được mời tham gia nhiều dự án truyền hình, tạo thiện cảm qua các vai diễn hiền lành, lam lũ, chịu thương chịu khó.

Thúy Hà kết hôn với một doanh nhân, có với nhau hai con trai. Năm 2019, cô xác nhận đã ly hôn chồng sau 15 năm chung sống.

Gần đây, cái tên Thúy Hà tiếp tục được khán giả quan tâm sau khi hóa thân vai mẹ của nam chính Cường trong bom tấn Mưa đỏ. Diễn xuất của cô nhận về một số tranh luận vì được cho là không đủ thuyết phục trong vai lấy cảm hứng từ Madame Bình.

Diễn viên sau đó lên tiếng: "Mấy hôm nay đọc thấy nhiều lời chê trên mạng. Hà xin lỗi nhưng mà Hà đã cố gắng lắm. Hà cũng đọc và xem tư liệu để học cái khí chất, thần thái của nữ ngoại giao như bà. Nhưng đúng là Hà không thể làm tốt 100% được. Điều đáng tiếc duy nhất là Hà đã không giảm được cân trước khi bấm máy. Nếu gầy nhiều hơn nữa thì sẽ đẹp hơn trên màn ảnh".