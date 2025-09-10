Tìm thấy thi thể phân hủy trong cốp xe của ca sĩ D4vd

Lực lượng chức năng vừa tìm thấy một thi thể không còn nguyên vẹn, đang phân hủy nặng, đặt trong cốp xe Tesla thuộc sở hữu của ca sĩ D4vd.

Theo NBC News, một thi thể phân hủy nặng được phát hiện bên trong chiếc xe Tesla thuộc sở hữu của ca sĩ D4vd, tại bãi giữ xe ở Los Angeles. Cảnh sát cho biết nhận được báo cáo từ người dân về việc có mùi hôi thối phát ra từ chiếc xe. Sau khi tới hiện trường, họ tìm thấy thi thể được bỏ trong một chiếc túi, đặt ở cốp sau chiếc Tesla.

Cảnh sát trưởng Robert Peters xác nhận chiếc Tesla đã bị bỏ lại ở bãi giữ xe vài ngày. Thi thể không còn nguyên vẹn, lại đang trong quá trình phân hủy nặng nên việc xác định danh tính nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, phía cơ quan chức năng đang hướng đến giả thiết đây là một vụ án mạng.

Thời điểm cảnh sát phát hiện thi thể phân hủy, D4vd đang trong chuyến lưu diễn. Ảnh: IGNV.

D4vd, tên thật là David Anthony Burke, sinh năm 2005. Nam ca sĩ gen Z được nhiều khán giả biết đến qua các bản hit như Here with Me hay Romantic Homicide... D4vd đang thực hiện chuyến lưu diễn Withered World Tour, có buổi biểu diễn tối 9/9 tại The Fillmore, Minneapolis.

Người phát ngôn của anh cho biết: “D4vd đã được thông báo về vụ việc. Và dù vẫn đang lưu diễn, anh ấy hoàn toàn hợp tác với cơ quan chức năng để phục vụ quá trình điều tra".

Theo NBC News, cũng trong hôm 9/9, một thi thể khác được tìm thấy trong một chiếc xe tại bãi giữ ở khu Nam Los Angeles. Bãi giữ này nằm gần giao lộ Western và Gage, cách Hollywood khoảng 11 km. Phát ngôn viên cảnh sát Jennifer Forkish cho biết: “Ở thời điểm hiện tại, chưa có bằng chứng nào cho thấy hai vụ việc có liên quan tới nhau".