Taylor Swift đính hôn với cầu thủ cao 1,96 m

Theo Page Six, Taylor Swift gây xôn xao khi đăng tải loạt ảnh trong lễ đính hôn với bạn trai Travis Kelce. Truyền thông quốc tế gọi đây là "cái kết như cổ tích" cho mối tình kéo dài hai năm, từng khiến hàng triệu người trên thế giới, đặc biệt là Swifties - cộng đồng người hâm mộ cuồng nhiệt của ngôi sao nhạc pop - quan tâm.
“Cô giáo dạy tiếng Anh và thầy dạy thể dục của bạn sắp kết hôn,” siêu sao âm nhạc chú thích hóm hỉnh dưới bài đăng.
Trong ảnh, Taylor mặc một thiết kế của Polo Ralph Lauren. Nữ ca sĩ tỏ ra hạnh phúc khi được bạn trai quỳ xuống và trao chiếc nhẫn đính hôn trong một khu vườn hoa lãng mạn. Ở bức ảnh khác, ngôi sao nhạc pop trao nụ hôn nồng nhiệt cho Travis Kelce.
Chủ nhân hit Cruel Summer cũng chia sẻ một bức ảnh cận cảnh chiếc nhẫn đính hôn xa hoa với viên kim cương cắt kiểu mỏ cổ điển, được đính trên khung vàng. Theo nguồn tin, chiếc nhẫn đặc biệt này do chính Travis Kelce thiết kế với sự giúp đỡ của chuyên gia kim hoàn Kindred Lubeck.
|
Taylor Swift và bạn trai đính hôn. Ảnh: Instagram/ Taylor Swift.
Bài đăng của Taylor Swift làm dậy sóng mạng xã hội, thu hút 8 triệu lượt thích chỉ sau chưa đầy 1 giờ đăng tải. Dưới phần bình luận, đồng nghiệp và người hâm mộ bày tỏ bất ngờ, gửi lời chúc mừng tới cặp đôi.
Travis Kelce cầu hôn Taylor Swift chỉ hai tuần sau khi cô công bố album phòng thu thứ 12, The Life of a Showgirl, dự kiến ra mắt vào đầu tháng 10. Trước đó, cặp đôi bắt đầu bị phát hiện hẹn hò vào mùa hè năm 2023.
Travis Kelce là cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng, ngôi sao của Kansas City Chiefs và là nhà vô địch Super Bowl. Tuy nhiên, việc hẹn hò với Taylor Swift giúp danh tiếng của anh còn vươn xa hơn. Cặp đôi thường xuyên bị bắt gặp hẹn hò, đi du lịch hay nghỉ dưỡng. Travis Kelce cũng tham dự nhiều buổi diễn trong world tour của bạn gái.
Sự lôi cuốn của thanh âm
Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.
Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.