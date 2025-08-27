Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Taylor Swift đính hôn với cầu thủ cao 1,96 m

  • Thứ tư, 27/8/2025 00:59 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Taylor Swift và Travis Kelce chính thức đính hôn sau hai năm hẹn hò. Thông tin trên khiến mạng xã hội bùng nổ.

Theo Page Six, Taylor Swift gây xôn xao khi đăng tải loạt ảnh trong lễ đính hôn với bạn trai Travis Kelce. Truyền thông quốc tế gọi đây là "cái kết như cổ tích" cho mối tình kéo dài hai năm, từng khiến hàng triệu người trên thế giới, đặc biệt là Swifties - cộng đồng người hâm mộ cuồng nhiệt của ngôi sao nhạc pop - quan tâm.

“Cô giáo dạy tiếng Anh và thầy dạy thể dục của bạn sắp kết hôn,” siêu sao âm nhạc chú thích hóm hỉnh dưới bài đăng.

Trong ảnh, Taylor mặc một thiết kế của Polo Ralph Lauren. Nữ ca sĩ tỏ ra hạnh phúc khi được bạn trai quỳ xuống và trao chiếc nhẫn đính hôn trong một khu vườn hoa lãng mạn. Ở bức ảnh khác, ngôi sao nhạc pop trao nụ hôn nồng nhiệt cho Travis Kelce.

Chủ nhân hit Cruel Summer cũng chia sẻ một bức ảnh cận cảnh chiếc nhẫn đính hôn xa hoa với viên kim cương cắt kiểu mỏ cổ điển, được đính trên khung vàng. Theo nguồn tin, chiếc nhẫn đặc biệt này do chính Travis Kelce thiết kế với sự giúp đỡ của chuyên gia kim hoàn Kindred Lubeck.

Taylor Swift dinh hon anh 1

Taylor Swift và bạn trai đính hôn. Ảnh: Instagram/ Taylor Swift.

Bài đăng của Taylor Swift làm dậy sóng mạng xã hội, thu hút 8 triệu lượt thích chỉ sau chưa đầy 1 giờ đăng tải. Dưới phần bình luận, đồng nghiệp và người hâm mộ bày tỏ bất ngờ, gửi lời chúc mừng tới cặp đôi.

Travis Kelce cầu hôn Taylor Swift chỉ hai tuần sau khi cô công bố album phòng thu thứ 12, The Life of a Showgirl, dự kiến ra mắt vào đầu tháng 10. Trước đó, cặp đôi bắt đầu bị phát hiện hẹn hò vào mùa hè năm 2023.

Travis Kelce là cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng, ngôi sao của Kansas City Chiefs và là nhà vô địch Super Bowl. Tuy nhiên, việc hẹn hò với Taylor Swift giúp danh tiếng của anh còn vươn xa hơn. Cặp đôi thường xuyên bị bắt gặp hẹn hò, đi du lịch hay nghỉ dưỡng. Travis Kelce cũng tham dự nhiều buổi diễn trong world tour của bạn gái.

Tống Khang

  Taylor Alison Swift

    Taylor Alison Swift

    Taylor Alison Swift là nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Sinh ra và lớn lên tại Wyomissing, Pennsylvania, năm 14 tuổi cô dời đến Nashville, Tennessee để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc đồng quê. Cô ký hợp đồng cùng hãng thu âm độc lập Big Machine Records và trở thành nhạc sĩ trẻ tuổi nhất từng hợp tác với Sony/ATV Music Publishing. Cô là một trong những nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất mọi thời đại, với hơn 40 triệu album và 130 triệu đĩa đơn kỹ thuật số đã được tiêu thụ. Taylor Swift xuất hiện trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất (2016) của tạp chí Forbes.

    Bạn có biết: Album đầu tay cùng tên với đĩa đơn "Our Song" (2006) giúp Taylor là nghệ sĩ tự sáng tác trẻ tuổi nhất có bài hát đạt quán quân bảng xếp hạng Hot Country Songs.

    • Ngày sinh: 13/12/1989
    • Chiều cao: 1.80 m
    • Album: Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017)
    • Tour: Fearless Tour (2009–10), Speak Now World Tour (2011-2012), The Red Tour (2013-2014), The 1989 World Tour (2015)
    • Tài sản: 280 triệu USD (6/2017)

