Taylor Swift đính hôn với cầu thủ cao 1,96 m

Taylor Swift và Travis Kelce chính thức đính hôn sau hai năm hẹn hò. Thông tin trên khiến mạng xã hội bùng nổ.

Theo Page Six, Taylor Swift gây xôn xao khi đăng tải loạt ảnh trong lễ đính hôn với bạn trai Travis Kelce. Truyền thông quốc tế gọi đây là "cái kết như cổ tích" cho mối tình kéo dài hai năm, từng khiến hàng triệu người trên thế giới, đặc biệt là Swifties - cộng đồng người hâm mộ cuồng nhiệt của ngôi sao nhạc pop - quan tâm.

“Cô giáo dạy tiếng Anh và thầy dạy thể dục của bạn sắp kết hôn,” siêu sao âm nhạc chú thích hóm hỉnh dưới bài đăng.

Trong ảnh, Taylor mặc một thiết kế của Polo Ralph Lauren. Nữ ca sĩ tỏ ra hạnh phúc khi được bạn trai quỳ xuống và trao chiếc nhẫn đính hôn trong một khu vườn hoa lãng mạn. Ở bức ảnh khác, ngôi sao nhạc pop trao nụ hôn nồng nhiệt cho Travis Kelce.

Chủ nhân hit Cruel Summer cũng chia sẻ một bức ảnh cận cảnh chiếc nhẫn đính hôn xa hoa với viên kim cương cắt kiểu mỏ cổ điển, được đính trên khung vàng. Theo nguồn tin, chiếc nhẫn đặc biệt này do chính Travis Kelce thiết kế với sự giúp đỡ của chuyên gia kim hoàn Kindred Lubeck.

Taylor Swift và bạn trai đính hôn. Ảnh: Instagram/ Taylor Swift.

Bài đăng của Taylor Swift làm dậy sóng mạng xã hội, thu hút 8 triệu lượt thích chỉ sau chưa đầy 1 giờ đăng tải. Dưới phần bình luận, đồng nghiệp và người hâm mộ bày tỏ bất ngờ, gửi lời chúc mừng tới cặp đôi.

Travis Kelce cầu hôn Taylor Swift chỉ hai tuần sau khi cô công bố album phòng thu thứ 12, The Life of a Showgirl, dự kiến ra mắt vào đầu tháng 10. Trước đó, cặp đôi bắt đầu bị phát hiện hẹn hò vào mùa hè năm 2023.

Travis Kelce là cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng, ngôi sao của Kansas City Chiefs và là nhà vô địch Super Bowl. Tuy nhiên, việc hẹn hò với Taylor Swift giúp danh tiếng của anh còn vươn xa hơn. Cặp đôi thường xuyên bị bắt gặp hẹn hò, đi du lịch hay nghỉ dưỡng. Travis Kelce cũng tham dự nhiều buổi diễn trong world tour của bạn gái.