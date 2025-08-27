Nhẫn đính hôn kim cương của Taylor Swift giá bao nhiêu?

Taylor Swift vừa gây xôn xao khi thông báo đã đính hôn với Travis Kelce. Chiếc nhẫn đính hôn của cô do bạn trai thiết kế, được cho là có giá trị không hề nhỏ.

Taylor Swift và Travis Kelce vừa thông báo đã chính thức đính hôn. Trong loạt ảnh đăng tải trên mạng xã hội hôm 26/8, nữ ca sĩ khoe những khoảnh khắc lãng mạn khi được bạn trai trao nhẫn trong một vườn hoa.

Theo Page Six, chiếc nhẫn đặc biệt này do chính Travis Kelce thiết kế với sự giúp đỡ của chuyên gia kim hoàn Kindred Lubeck. Giá trị của chiếc nhẫn đính hôn trên tay Taylor nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận "nóng" trên mạng xã hội.

Theo Brides, chuyên gia kim hoàn Benjamin Khordipour từ Estate Diamond Jewelry nhận định: “Kiểu dáng của chiếc nhẫn chắc chắn là một sự gợi nhớ đến thời Victoria, với phần chế tác vàng tinh xảo, mềm mại và trang trí cầu kỳ".

Chiếc nhẫn đính hôn của Taylor Swift. Ảnh: IGNV.

Ông nói thêm: "Taylor Swift đã được cầu hôn bằng một viên kim cương tuyệt đẹp, kiểu cắt antique cushion kéo dài, nặng khoảng 8 carat, màu F và độ tinh khiết VS1. Chiếc nhẫn được chế tác thủ công từ vàng vàng 18k, với viên kim cương chính gắn bằng chấu nhọn tinh tế, hoàn toàn phù hợp với phong cách cổ điển. Những viên kim cương nhỏ hơn cùng các chi tiết chạm khắc thủ công tô điểm thêm cho phần thân nhẫn".

Vị chuyên gia nhấn mạnh đây là chiếc nhẫn kim cương của người nổi tiếng mà ông yêu thích nhất trong năm nay. Dù Taylor Swift chưa công khai giá trị của chiếc nhẫn, các chuyên gia kim hoàn nhận định món trang sức này nhiều khả năng có giá lên đến hàng trăm nghìn USD. “Chúng tôi ước tính giá trị nhẫn của cô ấy khoảng 550.000 USD ", Benjamin Khordipour nói.

Trong khi đó, theo Daily Mail, thợ kim hoàn George Khalife, người từng bắt tay với hàng loạt ngôi sao đình đám, cho rằng giá trị chiếc nhẫn có thể lên tới 5 triệu USD . George nhận định: “Kiểu này gọi là bezel setting (tức phần vàng bao quanh viên kim cương) và đang cực kỳ thịnh hành. Nhìn tổng thể chiếc nhẫn mang cảm giác cổ điển, mà tôi cho là vô cùng hợp với Taylor. Tôi nghĩ viên đá này trông gần 20 carat hoặc hơn, và có thể được định giá từ 3,5 đến 5 triệu USD ".

Một chuyên gia khác lại nhận định chiếc nhẫn có giá trị khoảng 1 triệu USD .

Taylor Swift và Travis Kelce bắt đầu hẹn hò từ tháng 8/2023. Cặp đôi thường xuyên thể hiện tình cảm nồng nhiệt nơi đông người. Cầu thủ cao 1,96 m khen bạn gái "là người chuyên nghiệp nhất tôi từng gặp". Trong mắt Kelce, Swift ngọt ngào, mạnh mẽ và hiểu rõ những gì cô làm. Anh khâm phục những nỗ lực đạt tới đỉnh cao của Swift.