Tay đua hệ Exciter tử nạn

Sự cố xảy ra tại chặng 2 Giải đua xe mô tô sân tròn Cúp vô địch quốc gia 2026, khiến tay đua Đinh Hoàng Quốc Hiếu tử vong sau cú va chạm mạnh với hàng rào bảo vệ trên sân Cần Thơ.

Đinh Hoàng Quốc Hiếu qua đời trên đường đua.

Tai nạn diễn ra vào chiều 30/4, trong cuộc đua chung kết hạng mục chuyên nghiệp dòng xe Exciter 150. Ở vòng cuối, khi đang bám đuổi ở vị trí thứ 3, Quốc Hiếu tăng tốc ở đoạn thẳng gần khán đài B nhằm vượt lên. Tuy nhiên, chiếc xe bất ngờ mất kiểm soát, trượt dài trên mặt sân trước khi lao thẳng vào khu vực hàng rào phao hơi phía khán đài D.

Cú va chạm cực mạnh khiến tay đua 29 tuổi bất tỉnh tại chỗ. Lực lượng y tế lập tức có mặt, tiến hành sơ cứu và đưa nạn nhân đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Dù được cấp cứu tích cực, Quốc Hiếu không qua khỏi. Theo thông tin từ gia đình, anh trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng 1/5.

Thi thể của tay đua xấu số được đưa về quê nhà Phan Thiết để lo hậu sự. Sự ra đi đột ngột của Quốc Hiếu gây chấn động giới đua xe mô tô trong nước, từ phong trào đến chuyên nghiệp.

Chặng đua tại Cần Thơ quy tụ 56 vận động viên đến từ 28 câu lạc bộ trên toàn quốc, tranh tài ở ba hệ thi đấu gồm phong trào (Suzuki Sport 120cc), chuyên nghiệp (Exciter 150cc) và chuyên nghiệp (YAZ 125cc). Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ phối hợp Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam cùng đơn vị tổ chức thực hiện.

Vụ tai nạn một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ rủi ro trong các giải đua xe tốc độ cao, đặc biệt ở những nội dung đòi hỏi kỹ thuật và sự cạnh tranh khốc liệt.